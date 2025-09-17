Lietuvos triatlono bendruomenėje – gedulas

Užgeso žinomo triatlono federacijos nario gyvybė.
Bus išlydimas paskutinei kelionei
Lietuvos sporto bendruomenė neteko Silvestro Tamučio, apie kurio netektį buvo pasidalinta jo paties socialiniuose tinkluose.
Ten rašoma, kur bei kada bus galima atsisveikinti su Silvestru:
„Mieli Silvio draugai,
Netekome mūsų Silvio – vyro, tėčio, sūnaus, brolio.
Išlydime jį į paskutinę kelionę šį penktadienį rugsėjo 19 dieną.11-14 val. Atsisveikinimas Laidojimo namai M.K. Paco g. 4, 1-oje salėje. Pagerbkime balta eustomos šakele.14 val. Urnos išvežimas į Kairėnų kapines.16-19 val.
Atsisveikinkime kaip Silviui būtų patikę. Kviečiame kartu pakelti po kraftinio alaus bokalą į “Alaus biblioteką”, Trakų g. 4.“
Vyro sūnus Kristupas taip pat aktyvys šiame sporte ir dar praėjusį savaitgalį dalyvavo Europos jaunimo triatlono čempionate Austrijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!