TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvos triatlono bendruomenėje – gedulas

2025-09-17 15:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-17 15:32

Lietuvos triatlono bendruomenė gedi dėl netekties. Mirė Silvestras Tamutis, kuris buvo triatlono sporto federacijos narys. Vyro gedi ne tik visa sporto bendruomenė, bet ir šeima bei jo du vaikai.

Silvestras Tamutis (Nuotr. socialinių tinklų ir asociatyvi nuotrauka)

0

Užgeso žinomo triatlono federacijos nario gyvybė.

Bus išlydimas paskutinei kelionei

Lietuvos sporto bendruomenė neteko Silvestro Tamučio, apie kurio netektį buvo pasidalinta jo paties socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ten rašoma, kur bei kada bus galima atsisveikinti su Silvestru:

„Mieli Silvio draugai,

Netekome mūsų Silvio – vyro, tėčio, sūnaus, brolio.

Išlydime jį į paskutinę kelionę šį penktadienį rugsėjo 19 dieną.11-14 val. Atsisveikinimas Laidojimo namai M.K. Paco g. 4, 1-oje salėje. Pagerbkime balta eustomos šakele.14 val. Urnos išvežimas į Kairėnų kapines.16-19 val.

Atsisveikinkime kaip Silviui būtų patikę. Kviečiame kartu pakelti po kraftinio alaus bokalą į “Alaus biblioteką”, Trakų g. 4.“

Vyro sūnus Kristupas taip pat aktyvys šiame sporte ir dar praėjusį savaitgalį dalyvavo Europos jaunimo triatlono čempionate Austrijoje.

