Lietuvos muzikos žvaigždės ir įsimintinos akimirkos: per TV6 – ypatinga transliacija

Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos 2019-ųjų metų M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame stebėti nepamirštamą renginį
M.A.M.A. muzikiniai apdovanojimai 2019 buvo surengti Kauno „Žalgirio“ arenoje 2019-ųjų sausio 31 d. Apdovanojimus vedė vedė Justinas Jankevičius ir Mindaugas Stasiulis.
Jau šį šeštadienį 22 val. kviečiame nepraleisti ypatingos M.A.M.A. apdovanojimų transliacijos per TV6!
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.