Kuchmistras – vienas svarbiausių ir patikimiausių žmonių dvare
Šiandien restorano virtuvei vadovaujantį žmogų įprasta vadinti šefu, tačiau kadaise Lietuvos dvaruose šias pareigas užimdavo kuchmistras. Tai buvo ne tik virtuvės meistras, bet ir itin didelį dvarininkų pasitikėjimą pelnęs žmogus, atsakingas už didikų stalo kultūrą, puotas bei patiekalų kokybę.
Zyplių dvare D. Katinas susitiks su restorano virtuvės šefu Artūru Rakausku, kurio kasdienybė neapsiriboja darbu virtuvėje. Gastronomijos istoriją tyrinėjantis šefas bendradarbiauja su istorikais, analizuoja senąsias kulinarines knygas ir ieško būdų, kaip Lietuvos dvarų virtuvės tradicijas pritaikyti šiuolaikiniam žmogui.
„Mūsų misija – parodyti, ką lietuviai valgė iki bulvių ir kiaulienos. Mūsų gastronomija buvo tikrai labai turtinga“, – laidoje pasakos A. Rakauskas.
Vis dėlto atkurti prieš kelis šimtus metų gamintus patiekalus nėra taip paprasta. Per šimtmečius keitėsi ne tik ingredientai ir maisto gaminimo technologijos, bet ir žmonių skonio suvokimas. Todėl restorane siekiama išsaugoti istorinės virtuvės dvasią, kartu ją interpretuojant šiuolaikiškai.
Nuo fazanų sultinio iki egzotiškų prieskonių – kuo mėgavosi Lietuvos didikai?
Nors šiandien lietuviška virtuvė dažnai siejama su bulvėmis, kiauliena ir sočiais valstietiškais patiekalais, Lietuvos didikų gastronominis pasaulis buvo kur kas įvairesnis. Ant jų stalų puikuodavosi medžioklių laimikiai, žuvys, miško gėrybės, egzotiški vaisiai ir iš tolimųjų kraštų atgabenti prieskoniai. Dvarų oranžerijose netgi būdavo auginami citrusiniai vaisiai.
Įdomu tai, kad daugelis šiandien kiekvienam prieinamų ingredientų anuomet buvo laikomi tikra prabanga. Cinamonas, šafranas ir kiti egzotiški prieskoniai liudijo šeimininkų turtus bei galimybes.
Tikra puota Zyplių dvare laukia ir laidos vedėjo! Nuo patarškos pašteto iki ant kopūsto lapo virš laužo kepto karpio – nustebinti tikrai bus kuo.
O kur dar dvariška zacirkos interpretacija – iš pažiūros paprastas, daugeliui lietuvių pažįstamas patiekalas, čia bus ruošiamas su fazanų sultiniu, grikių miltais, uogomis ir grietinėle.
Galiausiai vakarienę užbaigs desertas, kuris primins apie istorinius Lietuvos ir Lenkijos gastronominės kultūros ryšius.
A. Rakausko pasirinkta gastronominė kryptis sužavės ir patį maisto kritiką. Ar jis turės bent vieną patarimą šefui?
Pasijusti didikais bus galima ir savo namuose
Lietuvos dvarų gastronomijos įkvėptas virtuvės šefas Arnas Petronis laidos studijoje parodys, kaip ištaigingą, didikų stalo vertą patiekalą pasigaminti namuose.
Šįkart šefas ruoš šaltai rūkyta kiaulienos šonine apsuktas triušienos šlauneles su obuoliais, figomis, džiovintomis slyvomis ir vyšniomis. Patiekalą papildys gira, medus, kmynai, grūdėtųjų garstyčių bei čiobrelių padažas, o baigiamuoju akcentu taps apelsinų žievelės ir šviežios vynuogės.
Vos per 40 minučių paruošiamas patiekalas atskleis, kaip iš pirmo žvilgsnio paprasti ingredientai, derinami su vaisiais ir aromatingais prieskoniais, gali sukurti ištaigingą gastronominę patirtį.
Kokią vietą didikų gyvenime užėmė maistas, kuo jų virtuvė skyrėsi nuo valstiečių virtuvės ir kodėl Lietuvos gastronomijos istorija verta kur kas didesnio dėmesio?
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