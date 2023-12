Lietuviai stebina delikatesais, dėl kurių iš proto eitų net prancūzai: nuo sraigių ikrų iki traškučius primenančio užkandžio

Ernestas ir Daiva savo ūkį įkūrė prieš 12 metų. Tiesa, aplinkiniai tokią jų idėją iš pradžių pasitiko su didžiule nuostaba… „Tai buvo didžiulis iššūkis, tačiau mes iššūkius mėgstame. Prireikė 6-7 metų, kol pradėjome galėti iš šios veiklos išgyventi“, – sakys pora.

Ir nors Gian Luca bus įsitikinęs, kad tokia užgaida gimė Ernesto galvoje, pasirodo, kad yra priešingai. Kaip pasakos Daiva, anksčiau jiedu turėjo kavos, arbatos ir prieskonių parduotuvę, kurioje, belaukdama pirkėjų, moteris turėdavo daug laisvo laiko. Būtent tuo metu ji ėmė domėtis ir sraigėmis…

Jau netrukus tuo susižavėjo ir Ernestas. „Vieną dieną grįžau iš darbo ir pasakiau, kad daugiau samdomu darbuotoju nebedirbsiu – būtent tada žmona ir pasiūlė sraiges“, – prisimins jis.

O štai šiemet pora per metus užaugino net 800 tūkst. Helix Aspera Maxima sraigių! Kaip pasakos Ernestas, laisvėje šios sraigės iki reikiamo dydžio užauga per 12 mėnesių, o ūkyje, kadangi čia taikomos idealios sąlygos, vos per 4-5 mėnesius. Dar vienas įdomus faktas yra tai, kad sraigės, pasirodo, maitinasi tik naktimis!

O ar žinojote, kas sraigėms kelia didžiausią pavojų? Pasirodo, kad jas itin mėgsta ežiukai! Taip pat pavojinga sraigėms yra ir saulė – būtent todėl Ernesto ir Daivos ūkyje jos auginamos pavėsyje. Visa tai parodęs Ernestas juokaus, kad sraigės gyvena taip, tarsi žmonės bendrabutyje.

Sraigės gali padėti ir grožiui

Taip pat šeima papasakos ir kitą įdomų dalyką. Pasirodo, kad sraigės yra ne tik gardžios, bet gali puikiai pasitarnauti ir jūsų grožiui.

„Iš sraigių seilių gaminami kremai, kuriuos moterys tiesiog dievina. Kai ant gyvų sraigių užpilama druska, jos, kaip gynybinę reakciją, panaudoja savo gleives. Vėliau šios gleivės panaudojamos kosmetikos pramonėje“, – atskleis Ernestas.

Be to, kad sraiges augina, šeima taip pat siūlo įsigyti ir įvairiausių sraigių delikatesų. Ernestas ir Daiva siūlo burgundiškai ruoštas sraiges, įvairių skonių sraigių mėsą ir net sraigių traškučius primenantį užkandį. Taip pat – sraigių ikrus, kurie laikomi vienais brangiausių Europoje.

Viso to įkvėptas, gardžiu receptu žiūrovus nuspręs nustebinti ir Gian Luca. Šįkart jis paruoš sumuštinius su baltame padaže troškintomis sraigėmis.

Norėdami pakartoti receptą namuose, pirmiausiai duoną supjaustykite plonomis riekelėmis. O pagardinę ją alyvuogių aliejumi, druska bei pipirais įdėkite apskrusti į grilį.

Kol duona skrus, gerai nuvalykite grybus, nulupkite kotelį, o tuomet supjaustykite grybus norimo dydžio gabalėliais. Iš grilio ištraukite duoną, ir tuomet įkaitinkite keptuvę su aliejumi ir sviestu. Galiausiai į keptuvę sudėkite grybus ir petražolių kotelius, kad suteiktų skonio.

Apvirtas sraiges apvoliokite miltuose ir sudėkite jas į tą pačią keptuvę su grybais, papildomai įpildami sauso balto vyno. Pabaigoje įberkite smulkintų petražolių, česnako ir leiskite viskam pasitroškinti.

Per tą laiką pagaminkite padažą, kuriam prireiks majonezą sumaišyti su smulkintais šviežiais bazilikais. Suformuokite sumuštinukus: ant apskrudusios duonelės dėkite padaže troškintas sraiges, papuoškite petražolėmis ir ragaukite su bazilikų majonezu. Skanaus!

