Tarsi restorane: Gian Luca atskleidė itin populiaraus dubenėlio su kalakutiena receptą

Ginto ir Rūtos Cimakauskų kalakutų ūkis gyvuoja jau 25 metus. Pora kalakutus ne tik augina, bet turi ir skerdyklą bei savo gaminamų maisto produktų krautuvėlę.

Pora pasakos, kad kalakutų auginimo fermose aplinka visuomet yra labai tyli, sterili, čia neturi būti jokio vėjo, taršos. Tiesa, auginimo fermų yra net kelios – pavyzdžiui, pirmojoje kalakutai praleidžia tik 5 savaites, o tuomet yra perkeliami į kitą, didesnę.

Išvydęs mažus kalakutus, Gian Luca neslėps susižavėjimo jų mielumu. Tačiau pasirodo, kad užaugę jie sveria net 10-20 kilogramų, priklausomai nuo lyties! O didesnių kalakutų kartais netgi reikėtų pasisaugoti – ypač tuomet, jei dėvite raudonos spalvos drabužius…

Kalakutus šiandien pasaulyje valgo daugelis, tačiau juos ypatingai mėgsta amerikiečiai. Skaičiuojama, kad kasmet per Padėkos dieną jie suvalgo apie 45 milijonus kalakutų, per Kalėdas – 22 mln., o per Velykas – 19 mln.

Įkvėptas ūkio, Gian Luca žiūrovus nustebins originaliu receptu – maistingu kalakutienos dubenėliu.

Norėdami pakartoti receptą namuose, pirmiausiai į verdantį vandenį įdėkite kelis sultinio kubelius. Gerai išmaišykite ir įberkite ryžius.

Kalakutienos krūtinėlę supjaustykite vidutinio dydžio gabalėliais ir suverkite ant iešmelių. Tuomet ant puodo su verdančiais ryžiais uždėkite bambukinį puodą, ir į jį sudėkite iešmelius. Čia juos palikite 10-15 minučių.

Per tą laiką paruoškite garnyrą: smulkiai supjaustykite svogūną ir įdėkite jį kepti, kol įgaus auksinę spalvą. Supjaustykite svogūnų laiškus, o mandolinos pagalba – morką ir agurką.

Į keptuvę supilkite žirnelius ir leiskite jiems truputį apkepti. Avinžirnius gerai nukoškite ir pradėkite ruošti padažą. Jam prireiks majonezo, garstyčių, smulkintų svogūnų laiškų bei krapų.

Galiausiai gabalėliais supjaustykite avokadą ir pradėkite formuoti dubenėlį. Į dugną sudėkite pjaustytas morkas, agurkus, avinžirnius. Supilkite kepintus žirnelius, o šalia jų pridėkite ryžius ir kalakutienos iešmelį. Pagardinkite viską avokadu, svogūnų laiškais, majonezo padažu ir daigais. Nepamirškite druskos ir pipirų.

