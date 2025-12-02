Lietuvės ir jos mylimojo iraniečio vaizdo įrašas sulaukė neeilinio dėmesio užsienyje: peržiūros siekia 5 milijonus

Pramogų naujienų portalas „Unilad“, kuri reguliariai dalinasi juokingomis ir kasdieniškas situacijas atspindinčiomis istorijomis, savaitgalį paviešino Giedrės Danielos ir Ali klipą.
Didelis populiarumas
Įrašas greitai pritraukė milžinišką susidomėjimą.
Vaizdo įraše Dubajaus gatvėje Giedrė Daniela pastebi, kaip Ali atkreipia dėmesį į pro šalį einančią moterį. Reaguodama į tai, ji išjuokiančiu būdu apverčia akis ir demonstratyviai pastumia mylimąjį tiesiai priešais minėtą moterį.
Ši gyvenimiška situacija greitai sulaukė daugybės reakcijų ir prajuokino užsienio auditoriją, o pats įrašas jau perkopė 5 milijonus peržiūrų.
Komentatoriai sureikšmino situaciją
Kai kurie internautai į šią situaciją pažiūrėjo ne tik kaip į pokštą, bet ir gana rimtai, iškeldami santykių ir pagarbos temas.
Vienas komentatorius teigė, kad Giedrės elgesys yra susijęs ne su pavydu, o su pagarbos demonstravimu. Jis pabrėžė: „Tai neturi nieko bendro su jos pavydu, tai tik pagarba! Neleisk moteriai jaustis, kad ji konkuruoja, nes ji tave paliks akimirksniu.“
Kita komentatorė pasidalino panašia istorija iš savo gyvenimo: „Kartą mano (dabar jau vyras) pavydėjo, nes aš „per daug įdėmiai žiūrėjau į UPS kurjerį“... Tuo tarpu aš tiesiog laukiau siuntinio“, – rašė ji.
Dar vienas asmuo išreiškė griežtą nuomonę apie vyro elgesį: „Jei jis vis dar ieško kitų moterų dėmesio, tai jis nėra tas, kuris tau tinka“, – rašė jis.
Opi problema
Primename, kad dar šį rudenį moteris prabilo apie opią problemą.
Pasak Giedrės, rasizmo problema Lietuvoje išlieka itin skaudi ir liūdna.
Šiuo įrašu ji neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Šiandien nemažai verkiau. Ir nors man nėra lengva apie tai rašyti, nusprendžiau, kad reikia. Nes labai skaudu. Ir pikta. Ir dar labai, labai liūdna.
Tik pradėjusi santykius su Ali supratau, kad mano pačios aplinka dar labai stipriai nepasiruošusi šitam santykiui. Ir kad mano šalyje yra dar labai daug žmonių, kurie yra rasistai – nuo neskanių „juokelių“ laidymo iki grasinimų tik dėl tavo tautybės.
Sakau visiems, kad abu mylim Lietuvą ir būti čia mums gera. Bet tiesa ta, kad tikrai ne visur mudu esam laukiami ar noriai priimami.
Gimtadieniai ir šventės – visada sutinkam žmonių, iš kurių pasigirsta replikos: „Iš kur ta tą juodžių ištraukė?“ Draugų vestuvės vasarą, kur jau tik užgėrę svečiai sugeba pasakyti: „O mūsų vyrai tai labai skeptiškai dėl Ali nusiteikę.“ Vėl ir vėl turiu įrodinėti. Pasakoti. Šviesti. Liūdna. Žinokit, labai.
Nesu sutikusi gražesnės sielos žmogaus nei mano Ali. Ir man taip skauda, kai jis taip noriai ir nuoširdžiai bendrauja su naujais žmonėmis (dažniausiai jiems net gerai nekalbant anglų kalba), o aš iš aplinkinių išgirstu, kaip tie patys žmonės jį „juodžium“ ir „babajum“ vadina.
Skaudu, kai prieš šventę turi klausti: „O nebus kažkokių konfliktinių žmonių ir užgėrę nesikabins prie Ali?“ Nors tu ir niekam nieko blogo nepadaręs. Tik dėl tautybės. Dėl odos spalvos. Dėl šalies, kurioje tu gimei. Dalyko, kurio tu negali pasirinkti.
Suprantu, kad šitą žinutę aš nešiu visada.
Keliaukit su vaikais. Rodykit jiems mūsų spalvotą pasaulį – kultūras, skirtingų rasių ir tautybių žmones. Švieskit, kad visi mes esam lygūs. Ir kad tautybė ar odos spalva nieko nepasako apie žmogų. Darbai pasako. Poelgiai. Pasirinkimai gyvenime. Vertybės pasako.
Nes situacija Lietuvoje kol kas dar labai liūdna. Ir kaip velniškai dėl to man gaila“, – socialiniame tinkle rašė Giedrė.
