Lietuvaitei Karolinai Amerikoje – svajonės išsipildymo akimirka: „Minutei tiesiog nutirpo kojos“

Atlikti JAV himną legendinėje „United Center“ arenoje moteriai buvo daugiau nei garbė, tai buvo ilgai brandinta svajonė, tapusi magiška realybe, ir dar viena ryški akimirka, švenčiant lietuvių paveldą pasaulyje.
Šiuo įrašu Karolina sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais.
„Atlikti JAV himną Chicago Bulls rungtynėse — NBA, pačioje garsiausioje profesionalioje krepšinio lygoje JAV — buvo tiesiog svajonės išsipildymas!
Kai gavau skambutį iš Giedre Eleksyte su klausimu: „Ar gali sudainuoti himną United Center?“ – minutei tiesiog nutirpo kojos. Bet iškart pasakiau taip — dabar stengiuosi tiesiog sakyti TAIP didelėms galimybėms ir neabejoti savimi. Ir žinot… tai buvo tiesiog magiška.
Būti ten, matyti tūkstančius žmonių, švęsti lietuvių paveldo vakarą ir net pamatyti savo brolius šokančius prieš pat rungtynes… Širdis pilna džiaugsmo.
Dvi didelės scenos per vieną savaitę… Esu tokia dėkinga visatai už tokias akimirkas!“ – skelbė moteris.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.