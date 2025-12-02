 
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuvaitei Karolinai Amerikoje – svajonės išsipildymo akimirka: „Minutei tiesiog nutirpo kojos“

2025-12-02 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 17:25

Karolina Ivanauskienė pasidalino jaudinančia žinia, kuri nepaliks abejingų – jos balsas nuskambėjo pačioje garsiausioje profesionaliojoje krepšinio lygoje JAVNBA – Čikagos „Bulls“ rungtynėse.

Karolina Ivanauskienė (nuotr. socialinių tinklų)

Karolina Ivanauskienė pasidalino jaudinančia žinia, kuri nepaliks abejingų – jos balsas nuskambėjo pačioje garsiausioje profesionaliojoje krepšinio lygoje JAVNBA – Čikagos „Bulls“ rungtynėse.

0

Atlikti JAV himną legendinėje „United Center“ arenoje moteriai buvo daugiau nei garbė, tai buvo ilgai brandinta svajonė, tapusi magiška realybe, ir dar viena ryški akimirka, švenčiant lietuvių paveldą pasaulyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo įrašu Karolina sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais.

„Atlikti JAV himną Chicago Bulls rungtynėse — NBA, pačioje garsiausioje profesionalioje krepšinio lygoje JAV — buvo tiesiog svajonės išsipildymas!

Kai gavau skambutį iš Giedre Eleksyte su klausimu: „Ar gali sudainuoti himną United Center?“ – minutei tiesiog nutirpo kojos. Bet iškart pasakiau taip — dabar stengiuosi tiesiog sakyti TAIP didelėms galimybėms ir neabejoti savimi. Ir žinot… tai buvo tiesiog magiška.

Būti ten, matyti tūkstančius žmonių, švęsti lietuvių paveldo vakarą ir net pamatyti savo brolius šokančius prieš pat rungtynes… Širdis pilna džiaugsmo.

Dvi didelės scenos per vieną savaitę… Esu tokia dėkinga visatai už tokias akimirkas!“ – skelbė moteris.

