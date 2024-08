Prieš koncertą Vilniuje – naujas „Colours of Bubbles“ singlas: tai – tarsi himnas grupės kelionei

Naujai pristatoma daina – grupės gyvavimo retrospektyva, tarsi himnas jau 18 metų trunkančiai „Colours of Bubbles“ muzikinei kelionei.

„Daina apie nerūpestingą jaunystę ir visą jos buiteką: barus, draugus, futbolą ir laiką, kai nėra nieko neįmanomo ir, atrodo, kad viskas taip tęsis amžinai. Ir nors suaugus ir įsisukus į kasdieninius rūpesčius dažnai tai pamirštam, ji kartu ir priminimas, jog nepaisant to, kiek mums metų, reikia širdy dažniau atrasti tuos gyvenimu besidžiaugiančius paauglius“, – dainą pristato grupės vokalistas Julijus Aleksovas.

„Iš dalies tai kartu ir priminimas mums patiems, kokį ilgą ir įdomų kelią keliaujam – nuo paauglių iš Šiaulių Pietinio daugiabučio iki didžiųjų Lietuvos scenų ir turų po Europą ar Kiniją“, – priduria grupės narys Paulius Trijonis.

Colours of Bubbles - Kids from the Block:

Nerūpestingų dienų nostalgija užfiksuota ir dainos „Kids from the Block“ vaizdo klipe, sumontuotame iš daug kam dar nematytos archyvinės „Colours of Bubbles“ vaizdo medžiagos.

„Klipe nugulė vaizdai iš viso grupės gyvavimo laikotarpio – paauglystės, kai tik pradėjome groti, pirmo viešo koncerto Lapėse, kelionės po Europą, kur muzikuodavome tiesiog gatvėse, ar repeticijų vaizdų iš legendinės „Brainers“ studijos ir brandaus grupės laikotarpio, kuriame – didesnės scenos, festivaliai, turas Kinijoje ir albumų pristatymai“, – apie vaizdo klipą pasakoja Paulius Trijonis.

Daina netrukus skambės Vilniuje

Šiandien pristatomą „Colours of Bubbles“ dainą jau galima išgirsti visose skaitmeninėse muzikos klausymo platformose, o rugpjūčio 18 dieną ji gyvai nuskambės grupės koncerte Vilniuje, „Vasaros terasoje“.

Šią savaitę įvyksiantis koncertas žymi ypatingą sukaktį – „Vasaros terasoje“ grupė pasirodys jubiliejinį, dešimtą kartą.

„Koncertai „Vasaros terasoje“ jau tapę mūsų labai gražia vasaros tradicija. Šiuo metu aktyviai nekoncertuojame, nes visas dėmesys sutelktas į jaunosios kartos auginimą, dėl to šio koncerto laukiam kaip niekad. Tai bus vienintelis mūsų vasaros koncertas Vilniuje“, – teigia grupės nariai ir rugpjūčio 18 dieną kviečia susitikti Vilniaus „Vasaros terasoje“.