Lėktuvas netikėtai apsisuko ore dėl žinutės keleivio telefone: štai kas joje buvo parašyta

Incidentas įvyko spalio 24-osios vakarą. Iš Harry Reido tarptautinio oro uosto Las Vegase apie 23 val. pakilęs „Boeing 737“ turėjo skristi į Niuarko Liberty tarptautinį oro uostą. Tačiau kelionė nevyko pagal planą – orlaivis buvo priverstas grįžti į Las Vegasą.
25-erių vyras sulaikytas
Oro eismo kontrolės įraše girdėti, kaip pilotas paaiškina sprendimo priežastį: skrydžio palydovas pamatė keleivį rašant žinutę apie ketinimą užgrobti lėktuvą. Pasak piloto, apie susidariusią situaciją buvo informuota įgula, o lėktuvas grąžintas į oro uostą.
Pilotas taip pat nurodė, kad pats keleivis, dėl kurio kilo įtarimų, nežinojo, kas vyksta. Įraše minima, jog jis nebuvo surakintas antrankiais ir nesuprato, kodėl skrydis nutrauktas.
Las Vegaso metropoliteno policijos departamento atstovas leidiniui „People“ patvirtino, kad buvo sulaikytas 25 metų vyras. Jam pareikšti įtarimai dėl grasinimų arba melagingos informacijos, susijusios su teroro aktais, perdavimo. Vėliau jis buvo pristatytas į Klarko apygardos sulaikymo centrą.
JAV Federalinė aviacijos administracija pradėjo incidento tyrimą. Apie sužeistuosius nepranešama.
Bendrovė „United Airlines“ patvirtino, kad lėktuve buvo 150 keleivių ir šeši įgulos nariai. Dėl incidento ir įgulos darbo laiko apribojimų keleiviai turėjo laukti kito skrydžio. Į Niuarką jie išskrido kitą rytą ir, kaip pranešama, saugiai pasiekė kelionės tikslą.
Dėl netrukus po pakilimo priimto sprendimo grįžti į Las Vegasą lėktuvas dar buvo sunkesnis nei įprastai leidžiama tūpti. Todėl prieš nusileidimą jam teko atlikti du ratus ir sudeginti dalį degalų.
Tai ne pirmas kartas šiais metais, kai „United Airlines“ lėktuvas grąžinamas į oro uostą dėl keleivių saugumą keliančių įtarimų. Gegužės 30 dieną skrydis iš Niuarko į Maljorkos Palmą buvo nukreiptas atgal dėl įtarimų, susijusių su „Bluetooth“ kolonėle. Pranešta, kad įrenginio pavadinimas sukėlė susirūpinimą, todėl orlaivį teko patikrinti, o keleivius – evakuoti.
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