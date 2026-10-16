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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Pavojus danguje: lėktuvas išsiuntė avarinį kodą 7700

2026-10-16 08:17 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-16 08:17
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Oro bendrovės „United Airlines“ lėktuvo skrydis iš Londono į Niuarką (JAV) buvo nutrauktas netrukus po pakilimo. „Boeing“ įgula paskelbė avarinį kodą 7700, kai orlaivis jau buvo beveik pasiekęs kreiserinį skrydžio aukštį. Lėktuve kilus problemai, pilotai nusprendė nedelsdami grįžti į Jungtinę Karalystę.

Lėktuvas (nuotr. 123rf.com)

Oro bendrovės „United Airlines“ lėktuvo skrydis iš Londono į Niuarką (JAV) buvo nutrauktas netrukus po pakilimo. „Boeing“ įgula paskelbė avarinį kodą 7700, kai orlaivis jau buvo beveik pasiekęs kreiserinį skrydžio aukštį. Lėktuve kilus problemai, pilotai nusprendė nedelsdami grįžti į Jungtinę Karalystę.

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Lėktuvas pakilo spalio 15 d., po 16 val. vietos laiku, ir turėjo atlikti daugiau nei aštuonias valandas trunkantį skrydį per Atlantą į Niuarko Liberty tarptautinį oro uostą.

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Tačiau skrydžio metu įgula pranešė oro eismo kontrolieriams apie gedimą ir paskelbė avarinį kodą „squawk 7700“, kuris signalizuoja apie ekstremalią situaciją.

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Iš pradžių svarstyta išpilti apie 20 tonų degalų, kad prieš nusileidimą būtų sumažintas orlaivio svoris, tačiau pilotai galiausiai šio sprendimo atsisakė.

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Lėktuvas saugiai nusileido

Praėjus maždaug dviem valandoms nuo pakilimo, lėktuvas saugiai nusileido Londono Hitrou oro uoste.

Oro uoste jo jau laukė gelbėjimo tarnybos, o orlaivis buvo nukreiptas į atokią stovėjimo aikštelę. Kurį laiką aplink lėktuvą buvo išsirikiavę ugniagesių automobiliai ir kitos gelbėjimo tarnybų transporto priemonės. Tai patraukė oro uoste situaciją stebėjusių žmonių dėmesį.

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Iš pradžių incidento priežastis nebuvo atskleista, tačiau vėliau oro bendrovė „United Airlines“ JAV portalui „TheTravel“ pranešė, kad sprendimą grįžti į Londoną lėmė keleivių salone pasklidęs nemalonus kvapas.

Oro linijos pabrėžė, kad lėktuvas saugiai grįžo į Londoną, o keleiviai iš orlaivio išlipo įprasta tvarka.

Skrydis galiausiai buvo atšauktas. „United Airlines“ informavo pradėjusi keleivių perkėlimo į kitus skrydžius į Jungtines Valstijas procesą.

Keleiviams, kuriems teko nakvoti Londone, taip pat buvo suteikti viešbučio apgyvendinimo kuponai.

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