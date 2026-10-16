Pavojus danguje: lėktuvas išsiuntė avarinį kodą 7700

Lėktuvas pakilo spalio 15 d., po 16 val. vietos laiku, ir turėjo atlikti daugiau nei aštuonias valandas trunkantį skrydį per Atlantą į Niuarko Liberty tarptautinį oro uostą.
Tačiau skrydžio metu įgula pranešė oro eismo kontrolieriams apie gedimą ir paskelbė avarinį kodą „squawk 7700“, kuris signalizuoja apie ekstremalią situaciją.
Iš pradžių svarstyta išpilti apie 20 tonų degalų, kad prieš nusileidimą būtų sumažintas orlaivio svoris, tačiau pilotai galiausiai šio sprendimo atsisakė.
Lėktuvas saugiai nusileido
Praėjus maždaug dviem valandoms nuo pakilimo, lėktuvas saugiai nusileido Londono Hitrou oro uoste.
Oro uoste jo jau laukė gelbėjimo tarnybos, o orlaivis buvo nukreiptas į atokią stovėjimo aikštelę. Kurį laiką aplink lėktuvą buvo išsirikiavę ugniagesių automobiliai ir kitos gelbėjimo tarnybų transporto priemonės. Tai patraukė oro uoste situaciją stebėjusių žmonių dėmesį.
Iš pradžių incidento priežastis nebuvo atskleista, tačiau vėliau oro bendrovė „United Airlines“ JAV portalui „TheTravel“ pranešė, kad sprendimą grįžti į Londoną lėmė keleivių salone pasklidęs nemalonus kvapas.
Oro linijos pabrėžė, kad lėktuvas saugiai grįžo į Londoną, o keleiviai iš orlaivio išlipo įprasta tvarka.
Skrydis galiausiai buvo atšauktas. „United Airlines“ informavo pradėjusi keleivių perkėlimo į kitus skrydžius į Jungtines Valstijas procesą.
Keleiviams, kuriems teko nakvoti Londone, taip pat buvo suteikti viešbučio apgyvendinimo kuponai.
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