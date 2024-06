Legendiniam serialui „Namelis prerijose“ – 50 metų: kur jo aktoriai dabar?

Serialo žavesys slypi ir aktorių komandoje. Kiekvienas aktorius – nuo nepalaužiamo Michaelo Landono vaidinamo Charleso Ingallso išminties iki žavios Melissos Gilbert įkūnytos Lauros –prisidėjo prie serialo tapimo legendiniu.

Kai kurios serialo žvaigždės, pasibaigus serialui, sukūrė ilgas karjeras Holivude, kitos grįžo prie teatro arba apskritai pasitraukė iš šou verslo, rašo people.com.

Serialui švenčiant 50 metų po pasirodymo, apžvelgiame, kur ir kaip dabar gyvena jo aktoriai.

Laura Ingalls

Aktorė Melissa Gilbert (60 m.) pradėjo vaidinti vaikystėje, o būdama 9-erių įkūnyjo Laurą Ingalls Wilder.

Ji vaidino seriale 10 metų, o už šį vaidmenį buvo nominuota „Auksiniam gaubliui“.

„Turiu tvirtai pasakyti, kad viena didžiausių mano gyvenimo dovanų buvo vaidmuo „Namelyje prerijose“, – 2022 m. interviu „Yahoo! Entertainment“ sakė M. Gilbert.

„Man teko augti filmavimo aikštelėje su neįtikėtinais aktoriais ir komanda. Visi ten man yra tarsi antroji šeima.“

Besifilmuodama „Namelyje prerijose“ Gilbert taip pat vaidino dviejuose televizijos filmuose: 1979 m. – „Stebukladarė“ (The Miracle Worker) ir 1980 m. – „Anos Frank dienoraštis“ (The Diary of Anne Frank). 1985 m., būdama 21 metų, ji tapo jauniausia aktore, gavusia žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Ji ir toliau vaidino ir įsiamžino daugiau nei 40 televizijos filmų.

2001-2005 m. ji buvo Ekrano aktorių gildijos (SAG) prezidentė – trečioji moteris, užėmusi šias pareigas.

Ji yra keturių knygų autorė, tarp jų ir 2009 m. „Prairie Tale“, 2014 m. „My Prairie Cookbook“ ir 2022 m. „Back to the Prairie: A Home Remade, A Life Rediscovered“.

Nuo 1988 iki 1994 m. Gilbert buvo ištekėjusi už Bo Brinkmano, 1989 m. susilaukė pirmojo sūnaus Dakotos.

Vėliau 1995 m. ištekėjo už Bruce'o Boxleitnerio ir susilaukė antrojo sūnaus Michaelo. 2011-aisias pora išsiskyrė.

2013 m. ji ištekėjo už Timothy Busfieldo ir iš Holivudo persikėlė į Mičiganą, o vėliau – į Niujorką.

Charlesas Ingallsas

Michaelas Landonas (tikrasis vardas – Eugene Maurice Orowitz) jau buvo gerai žinoma žvaigždė, kai prisijungė prie serialo ir atliko reikšmingus vaidmenis filmuose „Aš buvau paauglys vilkolakis“ ir „Bonanza“. Landonas ne tik vaidino Ingallsų šeimos galvą Charlesą, bet ir rašė scenarijų, buvo serialo režisierius ir prodiuseris.

Po „Namelio prerijose“ jis buvo aktorius ir vykdomasis prodiuseris filme „Highway to Heaven“. Jis vaidino Džonataną Smitą, angelą, pasiųstą padėti žmonėms Žemėje.

Serialas buvo rodomas penkis sezonus ir vėl subūrė Landoną su pažįstamais veidais iš „Namelio prerijose“, įskaitant Viktorą Frenchą, Richardą Bulą, Matthew Labiorto ir Shanen Doherty.

1991 m. balandį Landonas paskelbė, kad jam diagnozuotas kasos vėžys. Netrukus po to interviu „Life“ jis atviravo: „Mirtis turės daug kovoti, kad mane pasiglemžtų“.

Jis mirė tų pačių metų liepos 1 d., sulaukęs 54 metų.

Landonas buvo susituokęs tris kartus ir susilaukė devynių vaikų. Pirmąją santuoką sudarė 1956 m. su Dodie Levy-Fraser, su kuria susilaukė dviejų vaikų: Marko ir Josho. Jie išsiskyrė 1962 m.

Po to 1963 m. Landonas vedė Marjorie Lynn Noe ir susilaukė penkių vaikų: Michaelo jaunesniojo, Shawna, Leslie, Cheryl ir Christopherio. Jie išsiskyrė 1982 m.

1983 m. Landonas vedė Cindy Clerico, serialo „Namelis prerijose“ grimuotoją, ir susilaukė dar dviejų vaikų: Jennifer ir Seano.

Caroline Ingalls

1942 m. vasario 25 d. gimusi Karen Grassle prieš gaudama mamos Caroline vaidmenį seriale „Namelis prerijose“ (Little House on the Prairie) buvo sėkminga teatro aktorė.

1982 m., likus metams iki serialo pabaigos, Grassle paliko filmavimo aikštelę. Vėliau ji išsamiai papasakojo apie savo „pakilimus ir nuosmukius“ su Landonu filmavimo aikštelėje.

„Kai atėjau į atrankas, jis buvo nepaprastai malonus ir jautrus, geras režisierius ir iš tikrųjų suteikė man galimybę atsiskleisti, nes televizija man buvo nauja terpė“, – pasakojo ji PEOPLE.

„Viskas prasidėjo labai, labai puikiai. Tačiau baigėsi ne itin smagia“, – pridūrė ji, turėdama omenyje įtampą, kuri išaugo po to, kai ji paprašė padidinti atlyginimą už antrąjį sezoną.

Vėliau ji vėl susibendravo su Landonu ir susitaikė dar prieš jo mirtį. „Mike'as ir aš baigėme pozityviai, ir aš tuo labai, labai džiaugiuosi“, – sakė ji.

Vadovavusi teatro trupei Santa Fėje, Naujosios Meksikos valstijoje, ji prisijungė prie Luizvilio aktorių teatro Kentukyje. Ji taip pat vaidino tokiose televizijos laidose kaip „Murder, She Wrote“ ir „Hotel“, o 1994 m. filme „Wyatt Earp“ suvaidino ponią Sutherland.

Mary Ingalls

Melissa Sue Anderson vaidino Mary Ingalls seriale „Little House on the Prairie“ nuo 1 iki 7 sezono. Vėliau ji sugrįžo trims 8 sezono epizodams.

Dėl vaidmenio „Namelis prerijose“ ji buvo nominuota „Emmy“ apdovanojimui. Ji taip pat debiutavo 1981 m. siaubo filme „Happy Birthday to Me“. Vėliau ji vaidino įvairiuose filmuose ir televizijos laidose, įskaitant 2018 m. pasirodžiusį filmą „The Con Is On“ su Uma Thurman.

Anderson parašė memuarų knygą „The Way I See It: A Look Back at My Life on Little House“, išleistą 2010 m. Jame ji dalijosi užkulisių istorijomis iš serialo ir aprašė savo karjerą prieš ir po „Namelio prerijose“.

1990 m. ji ištekėjo už rašytojo ir vykdomojo prodiuserio Michaelo Sloano, susipažinusi su juo serialo „Alfredas Hičkokas pristato“ filmavimo aikštelėje.

Jie turi du vaikus - Piper ir Griffiną. 2002 m. jie persikėlė į Monrealį (Kanada), o 2007 m. tapo Kanados piliečiais.