Laurynas Suodaitis – apie pasimatymus su sūnumi: „Neapsieiname be manipuliacijų“

Vyras socialiniuose tinkluose plačiau papasakojo apie susiklosčiusią situaciją ir pasimatymus su sūnumi.

„Labas vakaras tokį gražų pavasario vakarą. Tikriausiai visi po Velykų sukibote į darbus ir savo gyvenimus, bet toks trumpas update iš mano pusės. Nuotaika šiandien šiek tiek geresnė, nes panašu, kad jau pavyks rytoj susitvarkyti reikalus su sūnumi.

Labai ačiū Vilniaus vaiko teisių tarnybos pareigūnams, kurie įsitraukė į procesą ir kad man padės užtikrinti lygiai tokias pat teises leisti laiką su sūnumi, kaip ir turi mama. Nors mano advokatai tikina, nėra jokių prielaidų, kad su sūnumi negalėčiau matytis, panašu, kad kita pusė toliau užsiiminėja manipuliacija.

REKLAMA

REKLAMA

Penktadienį advokatai kreipėsi į Vaiko teisių tarnybą, prašydami nustatyti nustatyti susitikimų tvarką. Rašte buvo nurodyta, kad jie mato mano riziką mano ilgalaikiams susitikimams su sūnumi, nes jis yra prisirišęs prie motinos. Ilgalaikiai susitikimai su sūnumi gali daryti įtaką vaiko psichikai.

REKLAMA

Kas sekė gyvenimą mūsų instagrame, turbūt pamena, kad to žmogaus, kuris dabar sako tokius dalykus, išvyka į Italiją vaikui nepakenkė, tačiau staiga dabar taip ėmė ir atsirado.

Vis dėlto neapsieiname be manipuliacijų ir pasistumdymų tarp advokatų. Kad ir kiek dalijamasi mamiškais džiaugsmais, panašu, kad vaiką bandoma įstatyti į įrankio rolę. Tas yra baisu.

Tačiau manau, kad praeis tas laikotarpis ir tai man duoda vilties. Šiandien užkilo toks jaudulys, koks buvo pirmą kartą su juo susitikus. Dar vakar video pažiūrėjau, maniau, kad širdis susprogs. Bet taip jau yra. Taip kažkam yra geriau.

REKLAMA

REKLAMA

Nespėjau visiems padėkoti už palaikymą per šventes ir mantau, kad mato žmonės bendrą paveiksliuką šios situacijos. Viską išsispręsime.

Nuomonės savo keisti nežadu. Viena yra viską rodyti socialiniuose tinkluose, ką mes darėme paskutinius tris metus, o kita – kaip yra iš tikro. To, kas buvo, kartoti manau nebereikia. Į šitą procesą jau yra įvelti žmonės, kurie neturėjo būti įvelti, bet manau, kad jie gali padaryti didžiulę įtaką“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

V. Siegel antradienį socialiniuose tinkluose pasidalino judviejų sūnaus kadrais bei pasidžiaugė mažylio pasiekimais.

Žinoma moteris savo ir L. Suodaičio sūnaus Lauryno nuotraukas publikavo socialiniame tinkle „Instagram“.

„Noriu pasidalinti mamišku džiaugsmu, kas man per šias Velykas kėlė džiaugsmą! Ogi mažylis pirmą kartą balandžio 9 dieną tvirtai ir savarankiškai pats atsisėdo! Koks jis šaunuolis!“, – prie nuotraukų rašė V. Siegel.

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad balandžio 4 d. apie 21 val. 49 min. buvo gautas pranešimas, jog vyras galimai smurtavo prieš moterį poros namuose Vilniaus rajone, Geležių kaime. Namuose apsilankė greitoji pagalba ir medikai, o L. Suodaitis buvo uždarytas į areštinę. Trečiadienio popietę vyrą iš areštinės policija paleido. Jam skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas du mėnesius gyventi atskirai nuo V. Siegel.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad balandžio 4 d. apie 21 val. 49 min. buvo gautas pranešimas, jog vyras galimai smurtavo prieš moterį poros namuose Vilniaus rajone, Geležių kaime. Namuose apsilankė greitoji pagalba ir medikai, o L. Suodaitis buvo uždarytas į areštinę. Trečiadienio popietę vyrą iš areštinės policija paleido. Jam skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas du mėnesius gyventi atskirai nuo V. Siegel.

REKLAMA

Iš pradžių tylos siena atsitvėrusi nuomonės formuotoja po kelių dienų pasisakė socialiniuose tinkluose.

„Bandau susiimti. Stengiuosi, kiek galiu, bet nepavyksta. Aš bijau. Bijau visko. Prabust, eit miegot, išeit į lauką. Tas antradienis – juodžiausia diena mano gyvenime. Meilė virto skausmo upe, o aš supratau, kad buvau apgauta, nes tikėjau žmogumi, kuris tapo ne tik to nevertas, bet jam viskas buvo tik žaidimas.

Kaip ir dabar, viešai prieš kameras, žiniasklaidą, visus. Lygiai toks, kokiame buvau įvelta ir aš, tiek metų. Jei ne mano vaikai – to tikrai neatlaikyčiau, ir jis tai žino, tuo naudojasi. Skausmas, kuris liko – man jau darosi nebepakeliamas, jo nelinkėčiau niekam. Tai labai baisu, bet pasirodo jam – tai džiaugsmą kelia. Ne bet kam tai malonu, o būtent tam, kurį mylėjau visa savo širdimi. Ir tai dar ne dugnas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Paleistas iš policijos jis ne tik atsiprašyti nebandė, ar vaiką aplankyti, kaip teigia, o per savo atstovus paprašė mano dovanoto jam „Zegna“ kostiumo! „Zegna“ – pirmas ir svarbiausias daiktas, kurio jam reikėjo! Aš pati negalėjau tuo patikėti, mano teisininkai irgi. Parašėm raštą, ar tikrai to reikia? Bet spėkit, ką gavom oficialiai – nebe kostiumas, o mažius tapo jo tikslu“, – „Instagram“ paskyroje rašė V. Siegel.

Į žmonos pasisakymus socialiniuose tinkluose sureagavo ir L. Suodaitis. Savo poziciją vyras išdėstė „Instagram“ istorijose.

REKLAMA

„Tai jau kai galvojau, kad galėsiu ramiai su šeima praleisti Velykų išvakares, staiga telefonas kaisti pradėjo ir supratau, kad viešo skalbimo kampanija, apie kurią aš įtariau, prasidėjo. Tai nors čia teigiama, kad man čia labai džiaugsminga, tačiau po to, kur aš prabuvau praeitą savaitę ir ką pamačiau, aš tikrai priėmiau sprendimą, kad nebeleisiu daugiau taip meluoti ir manęs taip daugiau žeminti. Todėl pademonstruosiu trumpai šią melų dėžutę ir papasakosiu, kaip viskas buvo iš tiesų.

REKLAMA

Tas antradienis juodžiausias buvo man, kadangi aš pakliuvau į areštinę. Tikrai tokios patirtys, kai tave ten išpurto kaip recidyvistą, nėra pačios maloniausios. Bet tai jau praeitis. Tas antradienis buvo tik maža visos dėlionės detalė ir labai labai ilgo plano, apie kurį jūs, manau, tikrai sužinosite, kai bus galimybė, dalis.

O išėjus iš tos areštinės buvo jau įsigaliojusi kardomoji priemonė, kuri, kaip aš jau vakar sakiau, draudė man gyventi kartu su antra puse, su ja kažkaip susisiekti. Todėl tame fone ir aplankymas vaiko būtų kardomosios priemonės pažeidimas, kuris man užtrauktų dar vieną atsakomybę. Ir apie tai kita pusė puikiai žino, nes, galimai, prokurorės paprašė ją skirti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Man išėjus iš areštinės, kadangi jau buvo įsigaliojus teismo kardomoji priemonė, tai, deja, gyventi ten, kur buvo mano namai, aš jau nebegalėjau, bet suteikė man galimybę kartu su dviem policijos pareigūnėm ir advokatu nuvykti pasiimti asmeninių daiktų, kadangi iš namų į ligoninę aš išvažiavau tik su treninginėmis kelnėmis ir marškinėliais su mikimauzais.

Nuvykęs ten aš jau radau savo rūbus sukrautus į lagaminus ir tašes – realiai per ne pilną parą. Tai dar kažkaip užsukau į kambarį, pasižiūrėjau spintas, jos irgi buvo tuščios, sugrįžęs namo nei vieno kostiumo savo neradau, tai advokatės ir užklausėm, kam čia jų reikėjo. Susisiekus su ta pačia advokate jau kitą dieną ji man pasakė, kad ji nuo to proceso yra patraukta ir yra visiškai nauja advokatė, nors su ja mes jau ir buvom sutarę, kad kažkaip tokius klausimus mes žmogiškai spręsim, kurie su procesu nesusiję ir be reikalo instancijų nevelsim.

REKLAMA

Bet naujiems advokatams, panašu, atrodo kitaip. O gal kažkam kitam jau ruošiasi, tai tuos klausimus mes, aišku, uždavėm raštu ir, be abejo, vienas iš tų klausimų buvo, kur yra tie kostiumai. Bet aš apsirengti ką turiu, jeigu tie kostiumai yra didžiulė tragedija, tai gal jie ten tegul ir lieka, gal kažkam perdovanoti reikės.

Dėl sūnaus – mes jau prie šito klausimo buvom priėję posėdy, kuris vyko trečiadienį, ir tas klausimas buvo mėtomas nuo vienų advokatų prie kitų, kol finale man pateikus raštu klausimus jau naujiems advokatams, parašė, kad patys kreipsis į vaikų teises dėl tvarkos nustatymo. Tai, suprask, kad darbo savaitė baigėsi ir per šventes vaiko tu nepamatysi. O ar tikrai ten tikslas buvo tvarką nustatyti... Aš ten tame rašte tiek vėl apie save prisiskaičiau nesąmonių, apie kurias gal irgi vėliau papasakosiu, bet panašu, kad šita kortele, kaip ir vakar aš įtariau, bus žaidžiama labai labai ilgai.

REKLAMA

Tai tiek šiam vakarui turbūt, šiaip jūs visi matėt, kad per visą tą ilgą laikotarpį aš mažai lįsdavau į instagramą, bet, kaip ir sakiau, manau, kad jau yra gana ir aš prisižiūrėjau ir prisiklausiau beveik visko per tris metus pakankamai. Šiaip, manau, ir jums keistai atrodo, visa šita komunikacija, kuri čia dėliojama per drauges, o paskui jau ir su nuotraukom ir tekstais – visai kaip ir paskutinius du metus dėl bet kokios smulkmenos buvo eteris.

O iš principo tai labai pasiilgau sūnaus ir šiandien pas tėtį į sodybą važiavau, tai kelias valandas turėjau laiko su savimi pabūti“, – pasakojo vyras.