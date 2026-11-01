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TV3 naujienos > Žmonės

Kreipiasi į alų geriančius vyrus: siunčia 1 svarbią žinią

2026-11-01 18:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 18:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gydytojai įspėja vyrus pasitikrinti savo hormonų būklę, ypač jei jie yra aistringi alaus mėgėjai. Priešingu atveju kyla pavojus prarasti lytinį potraukį, tapti nevaisingais, o kai kuriems vyrams netgi gali padidėti krūtų audinys.

Kreipiasi į alų geriančius vyrus: siunčia 1 svarbią žinią (nuotr. 123rf.com)

Gydytojai įspėja vyrus pasitikrinti savo hormonų būklę, ypač jei jie yra aistringi alaus mėgėjai. Priešingu atveju kyla pavojus prarasti lytinį potraukį, tapti nevaisingais, o kai kuriems vyrams netgi gali padidėti krūtų audinys.

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Ekspertai ragina nepamiršti hormonų patikros dar prieš atidarą kitą alaus bokalą. Alus gali tapti pagrindiniu išorinių estrogenų šaltiniu, galinčiu sutrikdyti natūralų vyrų hormonų balansą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paulas van der Westhuizenas, „Medichecks“ vyrų sveikatos ekspertas, pabrėžia, kad net vienas alkoholinis gėrimas gali paveikti hormonų pusiausvyrą, rašo express.co.uk.

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Per didelis estrogeno kiekis gali „apgauti“ smegenis, siunčiant signalą, kad testosterono yra per daug, todėl organizmas pradeda jo gamybą mažinti.

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Kreipiasi į alų geriančius vyrus: siunčia 1 svarbią žinią

Tai gali sukelti tokius simptomus kaip prasta nuotaika ir energija, sumažėjęs lytinis potraukis ir erekcijos sutrikimai. Be to, mitybos ir aplinkos pokyčiai padidina tikimybę, jog papildomi estrogenai bus absorbuojami iš išorės.

„Nors paprastai hormonus skirstome į vyriškus arba moteriškus, iš tiesų vyrai ir moterys gamina abiejų tipų hormonus, tačiau skirtingais kiekiais, – sako P. van der Westhuizenas. – Skirtingas šių hormonų kiekis lemia vyrų ir moterų lytines savybes.“

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Pasak gydytojo, estrogenas yra bendras hormonų grupės, kuri daugiausia atsakinga už moterų reprodukcinės sistemos vystymąsi, pavadinimas, tačiau ir vyrų organizmas gamina estrogeną nedideliais kiekiais.

Estradiolis, stipriausias iš jų, yra atsakingas už vyrų lytinio potraukio, erekcijos ir spermos gamybos reguliavimą.

Gydytojas sako, kad estradiolio kiekis vyrams gali padidėti dėl kūno riebalų pertekliaus arba dėl su su amžiumi susijusio testosterono sumažėjimo.

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Kreipiasi į alų geriančius vyrus: siunčia 1 svarbią žinią (nuotr. 123rf.com)

Didelis estrogeno kiekis vyrams gali sukelti neigiamą grįžtamąjį ryšį smegenyse, todėl jos reaguoja taip, tarsi organizme būtų per daug testosterono ir sumažina jo gamybą.

„Didelis estrogeno kiekis sveikiems vyrams pasitaiko palyginti retai, tačiau atvejų gali daugėti, – aiškino jis. – Neseniai nustatyta, kad mitybos ir aplinkos pokyčiai padidina egzogeninių (arba išorinių) estrogenų patekimo į organizmą riziką, o jų pagrindinis šaltinis yra alkoholis, ypač alus.“

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Visi žinome, kad alkoholis daro didelį poveikį organizmui, ypač hormonams, be to, jis sumažina testosterono lygį ir paskatina organizmą testosteroną paversti estrogenu.

Kaloringas alkoholis ir nesveika mityba didina kūno riebalų kiekį. „Alaus pilvukas“ taip pat skatina organizmą testosteroną paversti estrogenu, todėl neigiamas poveikis padvigubėja.

Padidėjusio estrogeno kiekio simptomai yra lytinio potraukio praradimas, nevaisingumas ir per didelis krūtų audinio augimas, arba taip vadinamos „vyriškos krūtys“.

Pasak sveikatos eksperto, jei jaučiate šiuos simptomus, pasidarykite testosterono ir estradiolio kraujo tyrimą ir sužinosite, ar nėra sutrikusi jūsų hormonų pusiausvyra.

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