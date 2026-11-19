Specialiai Kauno publikai skirtame renginyje J. Statkevičius su savo kūrybine komanda pasakojo, kas slypi už įspūdingų mados kolekcijų ir kaip gimsta podiumą pasiekiantys kūrybiniai sumanymai.
Juozas Statkevičius susitiko su gerbėjais
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas naujausiai dizainerio kolekcijai, pristatytai 2026 m. rugsėjo 30 d. Paryžiuje. Didžiajame kino ekrane žiūrovai išvydo įrašus iš šio išskirtinio mados renginio.
Į susitikimą su J. Statkevičiumi atvyko daugybė žmonių, kurie negailėjo mados dizaineriui garsių ovacijų bei gražių žodžių.
Tarp žiūrovų buvo galima išvysti ir dvi jam svarbias moteris.
Tai – dizainerio mama Vanda Statkevičienė, renginyje spindėjusi elegancija ir gera nuotaika.
Juozui svarbų vakarą šalia buvo ir dizainerė, modelis Renata Mikailionytė, kuri šiemet taip pat dirbo J. Statkevičiaus kolekcijos pristatymo Paryžiuje užkulisiuose.