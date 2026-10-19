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Štai kokios veiklos ėmėsi į Lietuvą sugrįžęs Juozas Statkevičius: „Nesėdžiu nagus atkišęs“

2026-10-19 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-19 16:55
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Tik ką grįžęs iš Paryžiaus mados savaitės, kur sulaukė tarptautinio pripažinimo, garsiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius nustebino gerbėjus netikėtu kontrastu. Vietoj prabangių vakarėlių ir mados užkulisių, kūrėjas pasidalijo kadrais iš savo kasdienybės Lietuvoje – čia jis grėbia lapus ir pats sodina medžius.

Tik ką grįžęs iš Paryžiaus mados savaitės, kur sulaukė tarptautinio pripažinimo, garsiausias Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius nustebino gerbėjus netikėtu kontrastu. Vietoj prabangių vakarėlių ir mados užkulisių, kūrėjas pasidalijo kadrais iš savo kasdienybės Lietuvoje – čia jis grėbia lapus ir pats sodina medžius.

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Praėjusią savaitę J. Statkevičius džiaugėsi neįtikėtina sėkme Paryžiuje. Pasidalijęs vaizdo įrašu su susirinkusiųjų aplodismentais, jis užtikrintai rašė: „Šlovė! Triumfas! Paris! Visada pirmas!“, pabrėždamas savo vaidmenį garsinant Lietuvą pasaulyje.

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FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius sukūrė šventinius drabužius

Dizaineris neslėpė emocijų ir dėkojo komandai, modeliams bei rėmėjams iš privataus sektoriaus, padėjusiems pasiekti šį laimėjimą be valstybės pagalbos.

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Vis dėlto, grįžimas į tėvynę mados meistrui sukėlė dvilypius jausmus. Lėktuve darytoje nuotraukoje J. Statkevičius atvirai reiškė nusivylimą situacija gimtinėje: „Vėl viskas iš naujo! Sunku grįžti ten, kur madai vietos nėra, kur dar nesupranta, kokią diplomatinę misiją atlieku!“ – su ironija pastebėjo jis.

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Nuo aukštosios mados iki grėblio

Nepaisant nusivylimo mados kultūros suvokimu Lietuvoje, grįžęs į savo valdas dizaineris rado ramybę paprastuose, žemiškuose darbuose. Savo „Instagram“ istorijose J. Statkevičius pasidalijo kadrais, kuriuose jis, nusimetęs prabangius drabužius ir apsirengęs patogia sportine apranga, darbuojasi lauke.

Viename iš įrašų matyti, kaip dizaineris entuziastingai grėbia rudens lapus. Prie šio vaizdo jis prirašė:

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„Gėris po visų Paryžiaus madų. Kaifas. Gera tiesiog grėbt lapus. Ir tai aš galiu. Nesėdžiu nagus atkišęs.“

Didžiulis indėlis į gamtą

Tai nebuvo vienintelė staigmena. J. Statkevičius taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip jis pats, su kastuvu rankose, didelėje pievoje sodina mažas pušeles.

Dizaineris atskleidė ambicingą planą: „Ne tik suknelės, bet ir pušelės. 200 pušelių augs. Pasodinta. Valio.“  

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Po aktyvaus darbo gamtoje J. Statkevičius nepamiršo ir dvasinių dalykų. Sekmadienį jis pasidalijo nuotrauka prie bažnyčios, kurioje jis matomas gerai nusiteikęs, su prierašu „Sekmadienio mišios“.

Panašu, kad Juozas Statkevičius moka rasti balansą tarp aukštosios mados spindesio Paryžiuje ir ramios, prasmingos kasdienybės Lietuvoje.

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