Pokalbių laidoje „Viskas bus gerai“, kurią veda Violeta Baublienė, kūrėjas pasidalijo ne tik savo naujausio pasiekimo Paryžiuje džiaugsmais, bet ir apmąstymais apie Lietuvos valstybės požiūrį į meną, mamos indėlį į jo sėkmę, išvaizdos puoselėjimo užkulisius bei bekompromisę pilietinę poziciją.
Paryžiaus triumfas ir meistriškumo kaina
Juozas Statkevičius laidoje pasidžiaugė dar vienu reikšmingu karjeros laimėjimu – Paryžiuje pristatyta jau penktąja kolekcija, kurios pristatymas įvyko prestižinėje parodų erdvėje, kur savo darbus demonstruoja pasauliniai meno gigantai. Dizainerio kūryba buvo atsirinkta ir įtraukta į tarptautinę platformą „Moda Operandi“, kurią įkūrė įtakingi mados pasaulio atstovai ir kuri atrenka tik tuos kūrėjus, turinčius realų komercinį potencialą pasaulinėje prabangos rinkoje.
Tarptautinės mados kritikų atsiliepimuose kūrėjo darbams nepagailėta aukščiausių įvertinimų, pabrėžiant tokias savybes kaip „tyli prabanga“, griežtas kryptingumas, poetiška romantika ir autentiškas tautiškumas. Kūrėjas akcentavo, jog užsienio ekspertai itin vertina jo gebėjimą suderinti aukštąją prancūzų siuvimo kultūrą su autentiškomis lietuviškomis šaknimis.
„Jie mato tautiškumą, jie mato identitetą, jie mato šaknis – tai labai svarbu. Todėl, kad antro „Armani“ ar penkiolikto „Dioro“ jiems nereikia. Jiems reikia naujo, įdomaus, šviežio kraujo. Ir jie labai aiškiai vertina Prancūzijos siuvimo tradicijas, kurias aš puoselėju“, – dalijosi Juozas Statkevičius.
Dizaineris atskleidė, kad nepaisant pripažinimo, aukštosios mados šou organizavimas reikalauja milžiniškų fizinių ir finansinių pastangų. 100 žmonių komandos nuvežimas į Prancūzijos sostinę, viešbučių užsakymas ir dienpinigių išmokėjimas gula ant paties kūrėjo pečių, o valstybės ar diplomatinio palaikymo organizuojant renginį trūksta.
Lietuvos mados kultūra ir valstybės parama: „Aš – nemokamas diplomatas“
Vienas aštriausių pokalbio akcentų – Juozo Statkevičiaus santykis su Lietuvos publika bei valstybės institucijomis. Dizaineris paaiškino, kodėl neberodo savo didžiųjų kolekcijų Lietuvoje: čia organizuoti šou išeina brangiau, o didelė dalis žinomų žmonių nesiekia įsigyti bilietų ar drabužių, o tik tikisi gauti nemokamų kvietimų.
Juozas Statkevičius pabrėžė besijaučiantis nemokamu šalies diplomatu, nes kiekviename tarptautiniame renginyje reprezentuoja Lietuvą ir jos mados galimybes, tačiau iš valstybės negauna jokios finansinės ar organizacinės paramos.
„Aš nemokamas diplomatas, man niekas nemoka. Aš tiesiog visur – Lietuva, Lietuva, kolekcija lietuviška! Nemoka padaryti Lietuvai istorijos. Įsivaizduokit, 100 žmonių atvažiavo į Paryžių, parodytos mados iš Lietuvos. Nėra nuotraukų, nėra istorijos... Nieks neinvestuoja į tai“, – kalbėjo Juozas.
Vertindamas kultūrinę aplinką, dizaineris pažėrė kritikos visuomenės paviršutiniškumui ir vartotojiškumui. Jo teigimu, Prancūzijoje ar Italijoje mada suprantama kaip etinis menas bei esminė kultūros dalis, o Lietuvoje dizaineris dažnai tebereikalingas tik kaip „siuvėjas“, o pati visuomenė labiau telkiasi ties buitiniais reikalais.
„Šalis, kuri neturi skonio, neturi ateities. Mes gi šalis ne apie kultūrą, mes apie kotletus, apie ėdalą. Jeigu mes nesidomėsim madomis, mokslu, menu ir kultūra, tai mes tik valgysim ir žiūrėsim į telefoną“, – rėžė dizaineris.
Kūrėjas taip pat pateikė praktinį pasiūlymą valstybei: užuot skyrus tuščias premijas ar deklaratyvius apdovanojimus, suteikti realią mokestinę lengvatą – pavyzdžiui, leisti kelis mėnesius nemokėti mokesčių menininkams, savo lėšomis garsinantiems Lietuvos vardą pasaulyje.
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Ypatingas ryšys su mama ir vaikystės pamokos
Ypatingą vietą Juozo Statkevičiaus gyvenime užima jo mama Vanda. Pokalbio metu kūrėjas su meile ir humoru pasakojo apie ypatingą tarpusavio ryšį. Dizaineris atskleidė, kad jo mama buvo pirmoji ir didžiausia jo teatro spektaklių rėmėja, neslėpdama, jog sūnus spektaklių rekvizitams ir aktorių kostiumams dažnai pasiimdavo mamos kailius, skaras ar karolius.
„Mano mama – teatro sponsorė. Aš nežinau, už kiek šimtų tūkstančių karolių, batų, suknių ir skarelių ji atidavė! Visos aktorės pasakoja: „Oi, čia Juozo mamos lapės kailis.“ Atnešiau mamos juodą lapę, kai Larisa vaidino katę. Mama klausdavo: „Kur mano palto kalnierius dingo? Niekur nerandu!“ O ten dar ir tetos iš Amerikos atsiųstos trys eilės perlų iškeliavo į spektaklį... Aš visą laiką padarydavau garbės žodį ir paimdavau tai, ko ji mažiau nešioja“, – prisiminė J. Statkevičius.
Dizaineris pabrėžė, kad su mama juos sieja identiškas temperamentas ir giluminis supratimas be žodžių – abu yra Svarstyklių ir Dvynių ženklų atstovai. Mama ne tik palaiko sūnų kūryboje, bet ir prireikus pasirengusi aršiai jį ginti nuo neteisybės ir kritikos:
„Mes galim eit į karą, mes galim banką apvogt – mums nereikia nei šnekėt, mes suprantam vienas kitą be žodžių. Šaunuolė mano mama – jei pagautų gatvėje skriaudėją, tai jai būtų riesta! Mama mano moka su rankinuku trenkt per galvą ir įspirt dar gali, ir įkąst. Ji ne ta, kur sėdės ir dejuos „vaikelį skriaudžia“. Mano mama – kovotoja. Tokia kaip aš.
Bobos ant sofos rašo: „Oi, mama nepaleidžia savo vaiko.“ Aš seniai paleistas! Bet kol tėtis buvo gyvas, jie kartu ir grybavo, ir dviračiais važinėjo. Dabar mama liko viena – tai ką, ji viena sėdės? Man su mama tiesiog įdomu bendrauti.“
Prisimindamas vaikystę, Juozas Statkevičius atmetė šiuolaikines madas ieškoti „vaikystės traumų“. Tėvai, kilę iš darbščių žmonių aplinkos, siekė įdiegti sūnui praktinį amatą, kad šis visada gebėtų užsidirbti duonai. Dizaineris prisiminė ir nuotaikingą epizodą iš plaukimo treniruočių, kai vietoje baseino lankydavo draugus, o grįžęs namo sušlapindavo plaukus ir rankšluostį, kol tėtis neišaiškino jo gudrybės.
„Nereikėjo niekados gyvenime eiti pas psichologą. Atsisėdi, pats su savimi pasišneki – ir viso gero. Tėvai skiepijo praktiškumą: jeigu mokėsi siūti, kelnes pasisiųsi ar kaimynei sijoną – būsi nealkanas“ – sakė Juozas Statkevičius
Kūrėjas pripažįsta pasirinkęs vienišiaus kelią ir paaukojęs asmeninį gyvenimą bei šeimos kūrimą vardan mados ir teatro, tačiau dėl šio pasirinkimo nė kiek nesigaili:
„Čia ir yra mano gyvenimas. Tai mano gyvenimo prasmė. Man įdomu, man smagu. Kai tu suvoki, kad nieko tu daugiau nepakeisi, ten kažkokių vaikų ir žmonos nebus. Daug tokių labai vienišų žmonių yra. Aš paskyriau savo gyvenimą kažkam. Taip, aš užkietėjęs toks vienišius, bet man tada labai gerai viskas susikuria, aš susidėlioju. Man nieks netrukdo. Aš siekiu savo tikslo labai aršiai ir labai užtikrintai.“
Jaunatviškumo paslaptys
Laidoje paliesta ir išvaizdos bei jaunatviškumo išlaikymo tema. Dizaineris stebina puikia fizine forma ir nepriekaištinga išvaizda, sužadindamas nuolatines apkalbas apie neva darytas plastines operacijas. Dizaineris paminėjo, jog garsi manekenė, pamačiusi apie jį sukurtą dokumentinį filmą, rašė jaudinančias žinutes su ašaromis akyse ir žavėjosi jo gebėjimu išlaikyti berniukišką išvaizdą.
Juozas Statkevičius patvirtino nedaręs veido plastinių operacijų, išskyrus akių vokų pakėlimo procedūrą, kurią atvirai prisipažįsta pasidaręs dėl estetinio ir praktinio patogumo. Pagrindinė jo jaunatviškumo paslaptis – lazerinės odos procedūros, šaltas dušas kiekvieną rytą bei vidinė energija.
„Einu į lazerio procedūras, apdegina, nudegina veidą, paskui nusiplėši tą kaukę. Visą kūną galima taip padaryti ir tu visą laiką jaunas. Po to, ką aš iškentėjau nuo Lietuvos apkalbų, skausmas nuo lazerio – tik grynas plunksnos brūkštelėjimas. Viską iškentėsiu dėl grožio“, – šypsojosi Juozas Statkevičius.
Dizaineris atkreipė dėmesį, kad šiuolaikiniame pasaulyje amžiaus ribos madoje ir estetikoje visiškai išsitrynė, paminėdamas tarptautinę tendenciją „60 is the new 40“. Sugebėjimas išlaikyti stilių ir grakštumą tampa svarbesnis nei kalendoriaus skaičiai.
Šalia mados šurmulio Juozas Statkevičius atskleidė ir kitą, ramesnę savo gyvenimo pusę. Kūrėjas ilsisi nuo fizinio darbo gamtoje ir papasakojo savo sode pasodinęs net 250 pušelių.
„Sodinau 250 pušelių su malonumu! Visus raumenis skauda kaip po treniruotės, bet aš labai patenkintas. Kai dirbi savo mylimą darbą, nejauti, kaip dirbi. O sode rankos dirba – galva ilsisi ir sugalvoja naujas idėjas“, – įkvėpė Juozas.
Pilietinė drąsa, kritika ir meilė Lietuvai
Juozas Statkevičius žinomas ne tik dėl savo dizaino meistriškumo, bet ir dėl drąsaus, necenzūruoto nuomonės reiškimo. Dizaineris neslepia, kad viešos intrigos ir kritika jo ne palaužia, o priešingai – suteikia papildomos energijos ir „įkrauna baterijas“ naujiems kūrybiniams projektams.
Paklaustas apie neigiamas etiketes ar apkalbas socialiniuose tinkluose, kūrėjas griežtai priminė savo pilietinę poziciją ir istorinį indėlį į Lietuvos nepriklausomybę.
„Kaip jie gali mane vadinti vatniku, kai aš stovėjau už jų laisvę 1990 metais prie bokšto? Aš stovėjau prieš tankus ir iškovojau už Lietuvą. Ir tokių patriotų entuziastų labai mažai yra. Aš darbais tėvynę myliu: padarau kolekcijas ir visas pasaulis mato, kad aš iš Lietuvos“, – tvirtai kalbėjo Juozas Statkevičius.
Dizaineris su didžiule pagarba prisiminė Prezidentą Valdą Adamkų, kuris net gulėdamas ligoninėje rado jėgų pasirašyti ir dedikuoti knygą Juozui, bei ponią Almą Adamkienę, pasižymėjusią aukščiausia elegancija ir puikiu mados pajautimu. Kūrėjas pabrėžė, kad būtent toks iškilus įvertinimas nusveria bet kokias neigiamas komentatorių apkalbas.
Pokalbio pabaigoje Violetai Baublienei paklausus, kas šiandien Juozui Statkevičiui yra tikrasis turtas ir prabanga, kūrėjas atsakė be abejonių: tai laikas ir galimybė kurti. Laidos metu dizainerio ryšimas neįprastai ilgas kaklaraištis turėjo ypatingą simboliką – tai pririšimas prie Lietuvos žemės, kultūros ir žmonių, kurio neįmanoma nutraukti jokiais išbandymais.
„Turtas ir prabanga yra laikas. Rankinuką gali nusipirkti kiekvienas durnius. Laikas su mylimais žmonėmis, laikas kūrybai – va kas yra tikrasis turtas. Aš pririštas prie šito krašto, aš pririštas prie Lietuvos. Ir kaip jie mane bevadintų, aš nepabijojau nueiti iki Paryžiaus, konkuruoti su „Chanel“ ar „Dior“ ir atlikti diplomatinę misiją už savo šalį“, – užtikrintai kalbėjo Juozas Statkevičius.
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