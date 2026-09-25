Prieš svarbų etapą Juozas Statkevičius kirto iš peties: „Kad mūsų kaimas atrodytų geriau...“

Kūrėjas neslepia, kad šis procesas pareikalauja ne tik nemiegotų naktų, bet ir emocinės stiprybės.
Bemiegės miegotos naktys ir emocinė įtampa
Kreipdamasis į savo sekėjus, dizaineris atskleidė, kad darbas verda net ir vėlyviausiomis valandomis.
„Kol visi miega, ką daro Statkevičius? Aišku, kad ruošiasi Paryžiui. Nuostabu. Kiek visokių dalykų vyksta, kad jūs žinotumėt... Neįsivaizduojat, kaip įdomu ir kaip smagu. Visi ruošiasi, vien visokių klaidų pridaryta, bet kiekvieną kartą taip būna“, – atviravo kūrėjas.
J. Statkevičius prisipažino, kad pasirengimo etape netrūksta nei streso, nei dvejonių. Kas kartą prieš tokio masto renginius jį lydi jausmas, jog tai – paskutinis kartas:
„Vis sakau, kad viskas – paskutinis kartas, nebenoriu, nekenčiu madų. Bet kiekvieną kartą vis naujų viršūnių pasiekiu. Stengiuosi dėl tos Lietuvos.“
Atsakomybė garsinti šalies vardą
Nepaisant kylančių iššūkių ir natūralaus nuovargio, kūrėjas išlieka užtikrintas savo meistriškumu bei profesine patirtimi. Pasak jo, pagrindinis tikslas ir motyvacija – tinkamai atstovauti Lietuvai tarptautinėje mados arenoje.
„Žinau, ką moku ir ką galiu. O visa kita – triukšmas. Man didžiulė atsakomybė, nervai, įtampa. Kam visa tai? Kad mūsų kaimas atrodytų geriau Europoje“, – su sau būdingu tiesumu bei ironijos prieskoniu teigė J. Statkevičius.
Mados gerbėjams belieka laukti naujausių dizainerio kūrinių bei pristatymo akimirkų tiesiai iš mados sostinės Paryžiaus.
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