Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
26
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prieš svarbų etapą Juozas Statkevičius kirto iš peties: „Kad mūsų kaimas atrodytų geriau...“

2026-09-25 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 12:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius ir vėl gyvena įtemptu pasiruošimo ritmu. Socialiniame tinkle „Instagram“ mados kūrėjas pasidalijo atviromis mintimis apie pasirengimą artėjančiai Paryžiaus mados savaitei, kuri vyks rugsėjo 28 d. – spalio 6 d.

Žinomas Lietuvos dizaineris Juozas Statkevičius ir vėl gyvena įtemptu pasiruošimo ritmu. Socialiniame tinkle „Instagram“ mados kūrėjas pasidalijo atviromis mintimis apie pasirengimą artėjančiai Paryžiaus mados savaitei, kuri vyks rugsėjo 28 d. – spalio 6 d.

REKLAMA
26

Kūrėjas neslepia, kad šis procesas pareikalauja ne tik nemiegotų naktų, bet ir emocinės stiprybės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius kūrė įvaizdžius Almai Adamkienei

Bemiegės miegotos naktys ir emocinė įtampa

Kreipdamasis į savo sekėjus, dizaineris atskleidė, kad darbas verda net ir vėlyviausiomis valandomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kol visi miega, ką daro Statkevičius? Aišku, kad ruošiasi Paryžiui. Nuostabu. Kiek visokių dalykų vyksta, kad jūs žinotumėt... Neįsivaizduojat, kaip įdomu ir kaip smagu. Visi ruošiasi, vien visokių klaidų pridaryta, bet kiekvieną kartą taip būna“, – atviravo kūrėjas.

REKLAMA

J. Statkevičius prisipažino, kad pasirengimo etape netrūksta nei streso, nei dvejonių. Kas kartą prieš tokio masto renginius jį lydi jausmas, jog tai – paskutinis kartas:

„Vis sakau, kad viskas – paskutinis kartas, nebenoriu, nekenčiu madų. Bet kiekvieną kartą vis naujų viršūnių pasiekiu. Stengiuosi dėl tos Lietuvos.“

Atsakomybė garsinti šalies vardą

Nepaisant kylančių iššūkių ir natūralaus nuovargio, kūrėjas išlieka užtikrintas savo meistriškumu bei profesine patirtimi. Pasak jo, pagrindinis tikslas ir motyvacija – tinkamai atstovauti Lietuvai tarptautinėje mados arenoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Žinau, ką moku ir ką galiu. O visa kita – triukšmas. Man didžiulė atsakomybė, nervai, įtampa. Kam visa tai? Kad mūsų kaimas atrodytų geriau Europoje“, – su sau būdingu tiesumu bei ironijos prieskoniu teigė J. Statkevičius.

Mados gerbėjams belieka laukti naujausių dizainerio kūrinių bei pristatymo akimirkų tiesiai iš mados sostinės Paryžiaus.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
jis
jis
2026-09-25 13:12
"stengiuosi dėl to Lietuvos".... Juozukai, neperlenk lazdos su savo pasisakymais.
Atsakyti
Jo
Jo
2026-09-25 13:17
Kaime šitas pižonas nebent mėšlą mėžtų. Jei Paryžiuje juzė būtų kam įdomus, seniai jis su savo kotletų kepėja ten išbildėtų.
Atsakyti
Tik
Tik
2026-09-25 13:11
Statkevičiui reikėtų kaip nors surasti penkias minutes laiko ir iš anksto surašyti savo pageidavimus, kad po to neverkšlentų, jog vėl Lietuva "kaimas" jo neįvertino - tiek tai interviu žiniasklaidoje, tv, individualus priėmimas - pagerbimas prezidentūroje, įteikiant iš anksto sutartą ordiną ir valstybinės premijos įteikimas, galina dar paskelbti metų žmogumi i būtinai turi būti asmeninis Palangos mero atsiprašymas už primyžtą jūrą ir tualetų trūkumą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų