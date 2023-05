Karolis III ieško asmeninio virėjo: darbo vieta – ne kiekvienam

Vieną dieną per savaitę monarchas laikosi šios dietos, kai aplinkosaugos sumetimais vengia valgyti mėsą, žuvį ir pieno produktus, rašo mirror.co.uk.

Siekiant užtikrinti, kad karalius galėtų mėgautis kuo skanesniu maistu, Bekingemo rūmuose skelbiamas konkursas „Premier Sous Chef“ specialaus virėjo pareigoms užimti, rašo mirror.co.uk.

Atrinkto kandidato gaminamu maistu mėgausis ne tik monarchas, bet ir personalas bei svečiai didžiuliuose valstybiniuose banketuose, kuriuose dalyvauja monarchas.

Darbo skelbime rašoma: „Šis darbas tikrai nepanašus į jokį kitą. „Premier Sous Chef“ virėjo pavaduotojo pareigose padėsite vadovauti talentingų profesionalų komandai karališkojoje virtuvėje. Padėdamas vyriausiajam virėjui, prižiūrėsite kasdienę veiklą, nesvarbu, ar tai būtų darbuotojų pietūs, ar iškilmingas valstybinis banketas, užtikrinsite, kad kiekvienas patiekalas būtų tiekiamas pagal aukščiausius standartus.

REKLAMA

REKLAMA

Šis darbas yra nepakartojamas savo apimtimi ir įvairove. Jūs kursite ir ruošite įvairius meniu, rinksite geriausius sezoninius ingredientus, taip pat padėsite valdyti atsargas ir koordinuoti darbuotojų darbo grafikus.

REKLAMA

Motyvuosite ir įkvėpsite aplinkinius, stebėsite labai kompetentingos komandos veiklą ir tobulėjimą, taip pat įdarbinsite ir apmokysite naujus narius. Be įspūdingų įgūdžių dirbti su peiliais ir žinių apie augalus, naujajam darbuotojui reikės ir žmonių valdymo įgūdžių, kad galėtų organizuoti virtuvę.“

Toliau skelbiama: „Ieškome: aukštos kvalifikacijos ir įgūdžių turinčio virėjo, turintis lygio darbo patirties aukšto lygio restoranuose ar penkių žvaigždučių maitinimo įstaigose, gerai išmanančio maisto pramonę, gebančio planuoti ir sudaryti valgiaraščius įvairioms progoms, įskaitant puikius pietus ir viešojo maitinimo paslaugas, turite puikių vadovavimo žmonėms įgūdžių, įpratusio vadovauti didelei komandai ir ją motyvuoti.

REKLAMA

REKLAMA

Labai svarbu, kad mokėtumėte veiksmingai planuoti, organizuoti ir deleguoti užduotis, nes jūs ir jūsų komanda turėsite rengti patiekalus įvairioms progoms keliose vietose.“

Pats karalius vieną dieną per savaitę renkasi veganišką maistą, o dvi dienas per savaitę – vegetarišką. 2021 m. interviu BBC karalius sakė: „Žinoma, svarbu, ką valgome. Jau daug metų dvi dienas per savaitę nevalgau mėsos ir žuvies. Vieną dieną per savaitę nevalgau pieno produktų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jei taip elgtųsi daugiau žmonių, sumažintumėte aplinkai daromą žalą.“

Buvęs Karolio III spaudos sekretorius Džulianas Payne'as anksčiau atskleidė, kad jo buvęs vadovas niekada nesustoja pietauti ir dieną pradeda su vaisiais bei sėklomis.

Nepaisant gandų, kad karaliui kiekvieną rytą patiekiama eilė kiaušinių, iš kurių jis gali rinktis, J. Payne'as sakė: „Per visus savo darbo metus per jo pusryčius nemačiau nė vieno virto kiaušinio.

Karalius nevalgo pietų, todėl ankstyva pamoka, kurią išmokau su juo keliaudamas, buvo ta, kad reikia valgyti sočius pusryčius arba pasiimti su savimi keletą užkandžių, kad nepavargtum. Jo darbo diena yra labai užimta – pradedant radijo naujienomis ir pusryčiais su sezoninių vaisių salotomis bei arbata.“