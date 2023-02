Praeivis karalių pakvietė išgerti alaus: atsakymu negalėjo patikėti tūkstančiai

Karališkosios šeimos nariai pasižymi puikiu humoro jausmu, tad naujasis karalius – ne išimtis. Jo atsakymas prajuokino internautus, kai vyras, vardu Danielis, pakvietė jį kartu išgerti alaus, rašo mirror.co.uk.

Danielis Walkeris, gyvenantis ir dirbantis Birmingame, pasidalino smagiu vaizdo įrašu „Twitter“ – monarcho šmaikštumas akimirksniu sužavėjo internautus.

Vaizdo įraše matyti, kaip karalius Karolis III mojuoja miniai žmonių, kai Danielis jo paklausė: „Karoli, ar norėtumėte kartu išgerti alaus?“

Karalius iš pradžių atsakė: „Ką?“, o pakartojus klausimą jo akys tiesiog nušvito ir jis paklausė: „Kur?“. Minia, įskaitant patį karalių, prapliupo juokais, o Danielis pasitikslino: „O kur rekomenduotumėte eiti?“.

Anglijai vis dar gedint mirusios karalienės Elžbietos II, Danielis sako tikintis, kad naujasis karalius bus puikus šalies vedlys, o šį linksmą nutikimą jis atsimins amžinai.

'Charles, can we go for a beer?' 😂😂pic.twitter.com/136oniu8X2