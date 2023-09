Karolinos Meschino paskyrą nulaužę programišiai sulaukė teismo verdikto

Pagėgiškis D.M. ir vilnietis V. M. nuteisti už neteisėtus prisijungimus prie nuomonės formuotojos paskyros, įmonių informacinių sistemų ir už tai, kad gautus neviešus duomenis išplatino kitame socialine tinkle „Discord“.

D. M. už nusikalstamas veikas paskirta subendrinta dvejų metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant. Jis taip pat turės atlyginti žalą bendrovėms. V. M. paskirta 4 tūkst. eurų bauda.

Bylos duomenimis, D. M. internete surado neviešus garsios nuomonės formuotojos socialinio tinklo paskyros duomenis, kuriais pasidalino su V. M.

2020 metų birželio 20 dieną vaikinai įsilaužė į nukentėjusiosios socialinio tinklo „Snapchat“ paskyrą ir stebėjo jos paskyros turinį. Stebėjimo metu jie padarė kelias ekrano nuotraukas, kurios vėliau buvo išplatintos socialinio tinklo „Discord“ serveryje „Pletkai“, neapsibrėžtam vartotojų skaičiui.

Nuo D. M. nukentėjo ir dar dvi įmonės. Pagėgiškis 2020 metų balandžio 5 dieną įsilaužė į bendrovės „GF bankas“ informacinę sistemą ir įgijo prieigą prie neviešų įmonės duomenų. 2021 metų vasario 25 dieną – į bendrovės „Bartus Pro“, o duomenis paskleidė „Discord“ kanale.

Kaltinamieji savo kaltę baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu pripažino visiškai. V. M. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su D. M. yra pažįstami tik virtualiai. Iš jo gavo žinutę su prisijungimo duomenimis. Nepatikėjo, kad jie tikri, bet pabandė prisijungti ir pavyko.

Jis teigė prisijungęs stebėjo nuomonės formuotojos paskyrą ir padarė ekrano nuotraukų, kuriomis vėliau pasidalino „Discord“ kanale. Jis negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė, tačiau suprato, kad elgėsi negerai, nemanė, kad dėl to gali kilti baudžiamoji atsakomybė.

D. M. teisme paaiškino, kad nuomonės formuotojos prisijungimo duomenis rado internete, tačiau nemokėjo naudotis socialiniu tinklu „Snapchat“, todėl paprašė V. M., kad šis patikrintų ar duomenys tikri. Vėliau ir pats buvo prisijungęs su gautais duomenimis per savo kompiuterį.

Vaikinas taip pat paaiškino, kad įsilauždamas į bendrovių sistemas, juridinių asmenų internetiniuose puslapiuose ieškojo spragų sistemose. Esą pasitaikydavo, kad įmonė pasiūlydavo darbą už tai, kad randamos spragos, tačiau jis padarė išvadas ir daugiau tokių nusikaltimų nebedarys.

Skirdamas bausmes kaltinamiesiems, teismas atsižvelgė, kad V. M. padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus, baudžiamas pirmą kartą, baustas administracine tvarka, dirbantis bei prisipažino dėl padarytų nusikalstamų veikų ir nuoširdžiai gailėjosi.

Skiriant bausmę D. M., atsižvelgta, kad jis padarė tris nesunkius ir tris apysunkius nusikaltimus. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad jis naujas nusikalstamas veikas padarė jau būdamas teistas už analogiško pobūdžio nusikaltimus padarytus praeityje, tai yra, būdamas recidyvistas. Jo atsakomybe lengvinančia aplinkybe pripažinta tai, kad dėl padarytų nusikaltimų savo kaltę pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi.

D. M. įpareigotas neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Be to, vaikinas turės atlyginti bendrovei „Bartus Pro“ beveik 4900 eurų siekiančią turtinę ir 2000 eurų neturtinę žalas, beveik 3,5 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidas.

Teismas taip pat nusprendė konfiskuoti kaltinamųjų nusikaltimų padarymo priemones – du mobiliuosius telefonus ir tris nešiojamus kompiuterius.

Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.