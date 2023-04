Karklės festivalio organizatoriai grįžta su naujienomis: sceną drebins šių metų „Eurovizijos“ žvaigždės

Roko gerbėjai, sukluskite

Vakarėlis tikrai nesibaigs be dar vienų garsių svečių: mūsų broliai Latviai taip pat turi kuo didžiuotis. Didžiuojasi ir festivalio Karklė rengėjai – ant scenos išgirsime charizmatiškuosius rokerius „BrainStorm“, kurie savo kūryba pop-roko ir indie-pop muzikos mylėtojus džiugina jau daugiau nei 30 metų. Tai – pati garsiausia Latvijos roko grupė ir šį titulą pastarieji pelnė tikrai ne be reikalo.

„Labai seniai siekėme, kad „BrainStorm“ pasirodytų Karklės festivalyje. Pagaliau pavyks šią svajonę įgyvendinti ir šią vasarą išgirsti juos čia – Karklėje. Taip pat Karklės festivalyje pasirodys ir šių metų Latvijos „eurovizininkai“ grupė „Sudden Lights“ “ – džiugesio neslepia Karklės festivalio organizatorius Darius Kalinauskas.

Koncertas Palangoje jau šiandien

Tačiau tai – dar ne viskas. Ištikimiausiems gerbėjams jau šį balandžio 28-osios vakarą „BrainStorm“ su savo geriausių dainų programa koncertuos Palangoje, juos apšildys „Sudden Lights“, o jau po kelių mėnesių abi šios šiandien populiariausios Latvijos grupės nemažiau įsimintus pasirodymus surengs Karklės festivalyje!

Pasak grupės atstovų, anksčiau „Sudden Lights“ neturėjo galimybės koncertuoti Lietuvoje, bet visada jautė stiprų ryšį su savo artimiausiais kaimynais. Jie sako, kad tai bus ypatingas pirmasis kartas čia, kur grupė pristatys dainas iš savo naujausio albumo ir būtent Palangoje įvyks jų šių metų „Eurovizijos“ kūrinio „Aijā“ premjera.

Kviečiame prisiminti vieną populiariausių „BrainStorm“ grupės kūrinių – lyriškąjį „Maybe“, užburiantį tiek pagrindinio vokalisto Renārs Kaupers balsu, tiek melodija. Hitas sukurtas dar 2001-aisiais, tačiau savo populiarumo nepraranda iki šiol:

Maža to, svečiai iš Latvijos puikiai žinomi ir „Eurovizijos“ gerbėjams: dar 2000-aisiais grupė Latvijai iškovojo 3-iąją vietą su daina „My Star“.

Na, o jeigu „BrainStorm“ vardas jums vis dar negirdėtas, tačiau klausote lietuvių kūrybos, tuomet neabejojame, kad lietuvių atlikėjo Daddy Was A Milkman bendrą kūrinį su „BrainStorm“ tikrai žinote: tai vienas populiariausių latvių grupės bendrų kūrinių su užsienio atlikėjais: hitas „This Is How I Feel“, išleistas 2019-asiais.

Taigi, nuo pat grupės susikūrimo pradžios 1989-aisiais kartu koncertuojantys Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, Māris Mihelsons ir Kaspars Roga grįš į Lietuvą ir iškirtinai Karklės festivalio svečius kviečia nusiteikti tikram rokeriškam šėlsmui.

Vienos latvių grupės mums mažai

Mes ne be reikalo priminėme „BrainStorm“ šlovę „Eurovizijos“ konkurse. Nors pastarųjų sėkmė juos ištiko ganėtinai seniai, skelbiame dar vieną naujieną: ant Karklės scenos pasirodys ir šių metų Latvijos atstovai „Eurovizijos“ konkurse – SUDDEN LIGHTS. Net neabejojame, kad „Eurovizijos“ konkurso gerbėjai su šia grupe jau susipažino, o tie, kurie to dar nepadarė – tuojau supažindinsime:

Talentingieji Sudden Lights su kūriniu „Aijā“, dar vasario 18-ąją laimėjo atrankos konkursą „Supernova“ ir tapo Latvijos atstovais gegužės 9 dieną Liverpulyje (JK), vyksiančiame „Eurovizijos“ dainų konkurse.

Pasiklausykite Latvijos atstovų „Eurovizijoje“ dainą čia:

Taigi, darosi panašu, kad prieš maždaug dešimtmetį susikūrusi indie-roko grupė „Sudden Lights“ užtikrintai šaus į karjeros olimpą dar šią vasarą, o Karklės festivalio svečiai turės tikrų tikriausią privilegiją juos išgirsti gyvai.

Maža to, prieš kelias savaites Lietuvoje buvo pristatytas jų „Eurovizijos“ dainos „Aijā“ šokių muzikos remiksas, kurį sukūrė mūsų šalies prodiuseris Leon Somov:

Abiejų grupių atstovai išduoda, kad nekantriai laukia festivalio ir susitikimo su broliais lietuviais. Kaip sako patys, Lietuvoje – pati geriausia publika. Tačiau ar žinote, kur publika geriausia iš geriausių? Atsakymas teisingas – Karklės festivalyje!

Karklės festivalio komanda nekantraudami laukia vasaros ir ragina pradėti ruoštis nepamirštamam savaitgaliui pajūryje, Karklėje, Klaipėdos rajone.

Išsiskiriame trumpam – netrukus grįšime su šūsniu dar puikesnių naujienų!

Atkreipiame dėmesį, kad rugpjūčio 15-oji, Žolinė – nedarbo diena, todėl iš anksto verta pasiplanuoti atostogas ir likti pajūryje ne tik festivalio metu, bet ir po jo! Laiko lieka vis mažiau. Susitinkame jau rugpjūčio 11-13 dienomis, festivalyje „Karklė‘23“

Bilietai: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/karkle-2023-81590/