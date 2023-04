Šį penktadienį Kauną sudrebins unikalus renginys: scenoje – Gabrielius Vagelis, DJ‘ s Jovani ir staigmenos

Savo koncertą unikaliame renginyje surengsiantis atlikėjas Gabrielius Vagelis neabejotinai čia paruoš itin energingą ir daugybę hitų apjungiančią programą. Atlikėjas pastaraisiais metais itin sėkmingai žengia savo karjeros keliu, o jo kūryba – daugybės klausytojų mėgiama, rašoma pranešime spaudai.

Penktadienį įvyksiančiame G. Vagelio viename didžiausių koncertų Kauno sporto halėje klausytojai turės galimybę išgirs ir tokiu kūrinius kaip „Man trūksta dienų“, „Man moji“ ar „Vieni Du“. Gabrieliui scenoje talkins ne tik jo grupė, bet ir savo pasirodymu žada nustebinti žavi viešnia.

Be to, be Gabrieliaus scenoje didžiausią Kauno vakarėlį užkurs ir vienas geriausių šalies elektroninės muzikos kūrėjų – Jovani.

Tiesa, Jovani ruošia ir neeilinę staigmeną į renginį susirinkusiai publikai – čia bus nufilmuotas ir naujausio kūrinio vaizdo klipas. Atlikėjas balandžio 28 dieną vaizdo klipo filmavimo metu scenoje pasirodys ne vienas. Su kokiu atlikėju scenoje suvienys jėgas Jovani kol kas laiko paslaptyje.

Kauno sporto halėje kartu su G. Vageliu ir Jovani pasirodys ir šių metų daugelio muzikos gerbėjų atradimu tapusi atlikėja Rūta Mur. Unikali savo balsu ir kūryba atlikėja žada atlikti ryškiausius kūrinius iš prieš kurį laiką pasirodžiusio solinio albumo „So Low“.