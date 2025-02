Karališkos šeimos narė išgyvena skaudžią netektį: skyrė jautrius žodžius

Aktorės mirtis, kuri įvyko vasario 26 d., būnant jai vos 39-erių, galėjo būti šokas princesei Eugenie. Niujorko policija patvirtino „PEOPLE“ leidiniui, kad Trachtenberg buvo rasta negyva savo bute Midtowne anksti ryte. Nors jos mirties priežastis vis dar tiriama, nusikaltimas nėra įtariamas, rašo people.com.

Po skaudžios netekties – jautrūs žodžiai

Vasario 27 d. princesė Eugenie pagerbė aktorę asmeniniame „Instagram“ puslapyje, pasidalindama jųdviejų nuotrauka ir jautriais žodžiais:

„Atsisveikinimas su ypatinga drauge. Tu esi labai mylima ir pasiilgta. Ačiū už daugybę prisiminimų apie juoką ir linksmybes. Tu buvai tokia rūpestinga, dosni ir labai juokinga.“

Eugenie taip pat prisiminė ypatingą jųdviejų akimirką: „Man labiausiai patiko klausytis, kaip užsakinėji maistą – visada tiksliai, kad gautum būtent tai, ko visi norėjome.“

Ji užbaigė savo žinutę apmąstymais apie draugės dvasinį palikimą: „Aš galvoju apie tave ten, viršuje, drauge, apie tavo dvasią, kuri buvo tokia šviesi ir tavo džiaugsmą, kurį suteikdavai daugeliui.“

Jų draugystės istorija

Per daugelį metų Michelle Trachtenberg dalinosi keliomis nuotraukomis su princese Eugenie socialiniuose tinkluose. 2020 m. ji paskelbė jautrią žinutę, vadindama Eugenie „viena brangiausių, maloniausių ir nuoširdžiausių draugių, kokias tik yra turėjusi savo gyvenime“.

Princesė Eugenie gyveno Niujorke 2013–2015 m., kai dirbo internetinių aukcionų namuose „Paddle8“. Pirmą kartą ji ir Trachtenberg buvo nufotografuotos kartu 2013 m. gruodį per „New York Knicks“ rungtynes „Madison Square Garden“ arenoje, kur taip pat buvo aktorius Michaelas K. Williamsas ir kiti draugai.

2016 m. Michelle paskelbė nuotrauką iš jųdviejų nuotykio Los Andžele ir pavadino Eugenie savo „meno gide“. Tame pačiame įraše ji dalinosi įspūdžiais iš apsilankymo meno galerijose „The Broad“ ir „Hauser Wirth & Schimmel“.

Tų pačių metų kovą aktorė pasidalijo asmenuke su Eugenie ir parašė: „Gyvenime yra nedaug žmonių, kuriuos sutikęs iškart žinai, kad jie tikri ir nuoširdūs. Ši ponia yra viena iš jų.“

2020 m. gruodį, per COVID-19 pandemiją, Trachtenberg dar kartą viešai išreiškė dėkingumą už jų draugystę: „Eugenie buvo viena brangiausių, maloniausių ir nuoširdžiausių draugių, kokias tik esu turėjusi savo gyvenime. Šiais sunkiais laikais atrandu naują dėkingumo lygį.“

Ji taip pat ragino gerbėjus rūpintis savimi ir dėvėti kaukes, kad apsaugotų kitus.

Michelle Trachtenberg buvo geriausiai žinoma dėl Georginos Sparks vaidmens seriale „Gossip Girl“ ir Dawn Summers vaidmens „Buffy the Vampire Slayer“. Ji pradėjo karjerą vaikystėje, vaidindama reklamose bei serialuose „The Adventures of Pete & Pete“ ir „All My Children“.

Paskutinį kartą ekrane ji pasirodė 2023 m., kai pakartojo Georginos Sparks vaidmenį „Max“ platformoje transliuotame „Gossip Girl“ atgimime.

Princesė Eugenie 2015 m. grįžo į Jungtinę Karalystę, kur iki šiol dirba meno galerijoje „Hauser & Wirth“. Nors Michelle Trachtenberg nedalyvavo Eugenie karališkose vestuvėse 2018 m., jų ilgametė draugystė paliko ryškų pėdsaką abiejų gyvenimuose.

Michelle Trachtenberg netikėta mirtis sukrėtė daugelį jos gerbėjų ir artimųjų.