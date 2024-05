Karališkojoje šeimoje – ypatinga šventė: „Mes visi tave labai mylime“

Gegužės 30 d. 34-erių princesė Eugenie socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė sveikinimą, skirtą sūnui Ernestui, kuriam sukako vieneri.

Parodė ūgtelėjusį sūnų

Karališkosios šeimos atstovės įraše buvo paviešintos keturios naujos berniuko nuotraukos. Viename kadre jis užfiksuotas ir su vyresniuoju broliu – 3-ejų Augustu.

„Vieneri tavo metai, mano brangusis Ernestai. Su gimtadieniu!!! Mes visi tave labai mylime, ypač tavo didžiulę šypseną, kurią dovanoji visam pasauliui... Bet tu visada pasilieki ypatingą šypseną mamai“, – rašė princesė Eugenie.

Princesės paviešinta nuotraukų karuselė prasidėjo Ernesto, sėdinčio žolėje, kadru, kuriame jis nufotografuotas iš nugaros ir vilkintis sportinius marškinėlius su skaičiumi devyni ir savo pravarde Ernie.

Netrukus po to, kai 2023 m. gegužę princesė Eugenie ir jos vyras Jeckas susilaukė antrojo sūnaus, močiutė Sara Ferguson savo tinklalaidėje „Tea Talks with the Duchess and Sarah“ patvirtino, kad jos šeima Ernestą vadina šiuo slapyvardžiu.

Karalienės Elžbietos II sūnaus princo Andrew ir S. Ferguson jaunesnioji dukra yra viena iš nedaugelio naujosios kartos karališkosios šeimos narių, viešai besireiškiančių socialiniuose tinkluose, besidalijančių nuotraukomis ir sveikinimais.

Gegužės 3 d. Eugenie paskelbė tris naujas nuotraukas, skirtas 38-ajam vyro gimtadieniui paminėti.

„Su gimtadieniu, mano meile. Visada teik džiaugsmo, kad ir kur būtum“, – prie nuotraukų „Instagram“ tinkle parašė princesė Eugenie.

Princesė anksčiau kalbėjo apie spaudimą, kurį patiria būdama viešu asmeniu, kai tenka palaikyti buvimą socialiniuose tinkluose.

„Aš pati vedu savo „Instagram“ ir manau, kad tai labiausiai stresą keliantis dalykas pasaulyje“, – 2023 m. spalį tinklalaidėje „White Wine Question Time“ sakė Eugenie. – Dieve mano, aš taip nervinuosi. Prieš publikuodama turiu parašyti žinutes penkiems žmonėms, klausdama, ar viskas gerai, ar nepadariau rašybos klaidos, ar neįsivelsiu į bėdą?“