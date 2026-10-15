Karaliaus ir Camillos santuokai – sunkus metas: išklojo, kas dedasi šeimoje

Australijos leidinys „Woman's Day“, remdamasis neįvardytu karališkosios šeimos aplinkos šaltiniu, skelbia, kad ši situacija esą tapo rimtu išbandymu porai. Šaltinio teigimu, Camillos kantrybė senka, o nuolatinės karališkąją šeimą lydinčios kontroversijos dar labiau apsunkina padėtį.
Karalius Karolis III įsiutęs
Pastarosios savaitės 77-erių karaliui Karoliui III, kaip rašo leidinys, buvo itin sudėtingos. Princesės Dianos brolio Charleso Spencerio memuaruose „Swan Song“ aptariamas Dianos palikimas ir keliami klausimai dėl karaliaus elgesio po jos mirties.
Leidinio cituojamo šaltinio teigimu, Karolis III esą sunkiai priima viešumoje pasirodžiusius teiginius ir nuolat grįžta prie knygos temos.
„Viskas, apie ką karalius šiuo metu kalba, yra ši knyga ir visa tai, ką ji vėl iškėlė į viešumą“, – leidiniui teigė šaltinis.
Jis taip pat tvirtino, kad monarchas esą jaučiasi įsiutęs ir negali susitaikyti su tuo, jog nepavyko užkirsti kelio šiems teiginiams pasirodyti.
Publikacijoje teigiama, kad dėl situacijos Karolis III neva tapo irzlesnis, prasčiau miega ir mažiau valgo. Tačiau šie teiginiai paremti tik neįvardyto šaltinio pasakojimu ir nėra nepriklausomai patvirtinti.
Camilla ieško ramybės atokiau nuo rūmų
Pasak „Woman's Day“ šaltinio, įtampa veikia ir karalienę Camillą. Teigiama, kad ji taip pat jaučiasi puolama ir esą pavargo nuo nuolatinių skandalų, supančių karališkąją šeimą.
„Camilla stengiasi suprasti situaciją, tačiau jos kantrybė taip pat senka, nes ji jaučiasi puolama“, – teigė leidinio šaltinis.
Publikacijoje rašoma, kad Camilla renkasi daugiau laiko praleisti Ray Mill House rezidencijoje Viltšyre. Ši vieta jai esą suteikia galimybę atsitraukti nuo oficialių karališkųjų pareigų ir įtampos Clarence House rezidencijoje.
Įtampą, kaip teigiama publikacijoje, didina ir kiti karališkąją šeimą supantys įvykiai. Tarp jų minimas princo Harry sugrįžimas į Jungtinę Karalystę praėjusį mėnesį, taip pat su princu Andrew susijusi situacija ir gandai, kad Sarah Ferguson gali rengti atvirą, asmenines detales atskleidžiančią knygą.
„Woman's Day“ cituojamas šaltinis tvirtina, kad Camilla tikėjosi ramesnių artimiausių metų, tačiau šeimai ir toliau tenka spręsti vieną krizę po kitos.