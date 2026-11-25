Kaip skelbia „Bilietai.lt“, atlikėjas surengs įspūdingiausią savo karjeros pasirodymą – koncertą kartu su simfoniniu orkestru.
Puiki žinia gerbėjams
Kaip skelbiama bilietų platinimo puslapyje, koncertui diriguos žinomas dirigentas Ričardas Šumila, suteiksiantis kūriniams naują skambesį, o publikos laukia išskirtinė scenografija, unikalios aranžuotės, kuriose susilies šiuolaikinės ir klasikinės muzikos bendrystė.
„Labai laukiu šio pasirodymo – tai bus vienas didžiausių ir labiausiai iššūkių keliančių koncertų mano gyvenime. Tikiu, kad kartu su orkestru sukursime kažką tikrai ypatingo ir tai taps išskirtiniu muzikiniu įvykiu“ – teigia Justinas Jarutis.
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