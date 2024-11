Justinas Jarutis atskleidė, kas jam šiandien yra stipriausia aktorė Lietuvoje

Justinas Jarutis kviečia šią daina ir visus didžiausius savo hitus išgirsti vieninteliame šiemet areniniame koncerte, kurį surengs gruodžio 29 d. didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje Kaune, rašoma pranešime spaudai.

„Išleidžiu naują dainą, sukurtą praėjusios vasaros pabaigoje Neringos miškuose, ji vadinasi „Po manęs tik gyvenimas“, − sako Justinas Jarutis.

„Ši daina – tarsi suvokimas, kad viskas laikina. Mes taip pat esame laikini.

Kai mūsų kelionė baigsis, niekas nesustos − pasaulis suksis toliau ir gyvenimas tęsis“.

Atlikėjas mano, kad žmogui, kuris patyrė artimo netektį, reikia linkėti gyventi toliau, svajoti ir, svarbiausia, nebijoti bandyti iš naujo.

Naująją Justino Jaručio dainą prodiusavo Vytautas Bikus, o dainos vaizdo klipo operatorius ir montažo režisierius – Alanas Cibulskas.

Šiandien pristatomame vaizdo klipe nusifilmavo Gelminė Glemžaitė. Aktorei tai yra pirmasis muzikinis vaizdo klipas, kuriame ji atliko pagrindinį vaidmenį.

„Manau, kad šiandien ji yra pati stipriausia kino ir teatro aktorė Lietuvoje. Vos tik į galvą atėjo dainos vaizdo klipo idėja, pagrindinėje rolėje iškart įsivaizdavau būtent ją“, – sakė Justinas Jarutis.

Hitų paraduose karaliaujantis Justinas Jarutis pastarąjį kartą didelį koncertą surengė 2023-ųjų rudenį. Svarbiausiu atlikėjo muzikinės karjeros koncertu tapęs šou sudrebino didžiausią šalyje koncertinę erdvę po atviru dangumi – Vilniaus Vingio parką.

„Po daugiau nei dviejų metų pertraukos grįžtu į Kauną ir labai laukiu susitikimo su kauniečiais ir miesto svečiais“, – sakė Justinas Jarutis.

„Didžiausios šalyje „Žalgirio“ arenos scenoje kartu su manimi pasirodys žinomi svečiai, tačiau kas jie tokie, atskleisiu artėjant koncerto datai“.

Justinas Jarutis – „Po manęs tik gyvenimas“:

Apie Justiną Jarutį

Nedideliame Kupiškio miestelyje užaugęs Justinas Jarutis vakystėje ne tik mėgo sportuoti, svajojo tapti NBA lygos krepšininku, bet ir mokėsi muzikos. Sulaukęs 17-os atvyko į Vilnių ir pasirinko tęsti muzikos mokslus. 2007-ųjų liepą Justinas Jarutis tapo grupės „Freaks On Floor“ bendraįkūrėju, pagrindiniu vokalistu ir gitaristu.

Penkis studijinius albumus išleidusi roko grupė užkariavo ne tik melomanų, bet ir muzikos kritikų simpatijas - „Freaks On Floor“ net tris kartus „M.A.M.A.“ apdovanojimuose paskelbta „Metų roko grupe“.

Dainininkas, dainų autorius, aktorius ir projekto „Lietuvos balsas“ mokytojas Justinas Jarutis solinę karjerą pradėjo prieš 6-erius metus. 2018-ųjų sausį buvo išleistas debiutinis atlikėjo albumas „Justinas Jarutis“.

Anglų kalba atliktų dainų įrašą išpopuliarino hitai „Tell Me Your Story“, „Angel“ ir kartu su dainininke Monique įrašytas duetas „Stay With Me“. Debiutas buvo toks sėkmingas, kad „M.A.M.A.“ apdovanojimuose Justinas Jarutis laimėjo „Metų atlikėjo“ titulą.

2021-ųjų vasarį Justinas Jarutis išleido antrąjį solinį albumą ir pirmąjį savo darbą su lietuviškomis dainomis „Tavęs manęs savęs“.

Šį įrašą išpopuliarino dideliais hitais tapusios dainos „Tavęs“, „Savęs“, „Rami“, „Nieko nebijom“ ir duetas su sparčiai populiarėjančia dainininke Jessica Shy „Tu palauk“. Antrąjį albumą lydėjo milžiniška sėkmė: „M.A.M.A.“ apdovanojimuose Justinas Jarutis triumfavo laimėdamas iškart tris apdovanojimus - „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“ ir „Metų koncertinio atlikėjo“.

Muzikos mylėtojai netruko įvertinti ne tik Justino Jaručio dainas, tačiau ir įspūdingus atlikėjo koncertus, kurie nepalieka abejingų.

Dainininkas ne vieną kartą surengė anšlaginius koncertus svarbiausiose koncertų salėse, Trakų pilyje ir didžiausioje šalyje „Žalgirio“ arenoje, sėkmingai koncertavo festivaliuose „Midsummer Vilnius“, „Granatos Live“ ir kituose. Dar daugiau gerbėjų simpatijų atlikėjui pelnė Justino Jaručio su Jessica Shy įrašyta daina „Rugpjūtis“, tapusi didžiausiu 2021-ųjų vasaros hitu.

2022 m. pabaigoje Justinas Jarutis išleido trečią solo albumą „Debesimis braidyti“, kurį pristatė hitais tapę singlai „Tavo tavo“, „Ten, kur noriu“ ir „Kvėpuoti nustosiu“.

Naujos kūrybos dainas atlikėjas pristatė įspūdingame koncerte „Žalgirio“ arenoje. 2023 m. atlikėjas visus savo gerbėjus sukvietė į didžiausią savo solinį koncertą Vilniaus Vingio parke.

2024 m. birželį Justinas Jarutis organizavo renginį „JJ Golf & Music Festival“, kuriame dainininko aistra muzikai ir golfui apsijungė į vienos dienos golfo ir muzikos festivalį. Festivalyje koncertavo Vaidas Baumila, GJan ir „Garbanotas“.

Šiandien naują dainą „Po manęs tik gyvenimas“ pristatantis Justinas Jarutis šiemet surengs vienintelį areninį koncertą. Atlikėjas 2024-uosius užbaigs surengdamas grandiozinį koncertą „Žalgirio“ arenoje Kaune, kur atliks visus didžiausius savo hitus ir pačias naujausias dainas.

Bilietus į vienintelį šiemet Justino Jaručio koncertą, kuris gruodžio 29 d. vyks „Žalgirio“ arenoje Kaune, galima įsigyti visose „Bilietai.lt" kasose ir internete: www.bilietai.lt