Justinas Jankevičius nustebino: ryžosi apsinuoginti viešai

Nors filme išsirengė ne jis, o pagrindinis personažas Robertas – su žmonos netektimi susitaikyti negalintis muzikantas žilstelėjusiais smilkiniais, Justinas ginčijasi, kad kūnas – vis tiek jo, rašoma pranešime spaudai.
„Krisiūnas mėgsta kurti tikroviškus filmus, nusprendžiau, kad ir aš jame būsiu toks, kokį mane padarė mano pomėgis valgyti cepelinus. Aišku, norėčiau išpuoselėto kūno, tačiau vienu metu nusprendžiau, kad gražus kūnas visiškai neapsaugo nuo silpnos galvos“, – sako aktorius ir čia pat priduria esąs gana konservatyvių pažiūrų, nudizmo nepropaguojantis, o ir apskritai vengiantis rodyti žmonėms tai, ko jie neturėtų matyti.
Vis dėlto režisieriaus pageidavimui vienoje scenoje visiškai nusimesti drabužius Justinas pasidavė. Jis sako, kad režisierius J. Krisiūnas gerai žino, kokius klavišus reikia paspausti, kad abejonės išsisklaidytų.
„Žiūrovai išvys kur kas brandesnę Justino vaidybą, – žada filmo režisierius. – Su Justinu kartu filmuojame trečią savo filmą, tikiu, kad tarp mūsų susiformavo stiprus ryšys. Kino aikštelėje užtenka tik pakelti akis, o jis jau supranta, ką reikia padaryti, ko iš jo noriu. Ir užduotį atlieka idealiai.“
Filme „Laimingos žvaigždės“ scenaristai ir režisierius suveda du žmones – ramiai pajūrio name gyvenantį vienišą, talentingą muzikantą ir televizijos žvaigždę didele krūtine, kurią vaidina aktorė Ineta Stasiulytė. Nuo pirmojo jų susitikimo prasideda dviejų žmonių kelionė per meilę, išbandymus ir nesusipratimus.
„Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės?“ – tokius klausimus filmo kūrėjai pateikia žiūrovams. Kiekvienas iš jų atsakymus, neabejotinai, suras skirtingus.
Šio filmo vizualika ypatinga – kurortinės lokacijos, baseinai, jūros horizontai ir kavinės žiūrovus nukels į svajonių vasaros romantiką. Joje susipina lengvumas, grožis ir itin jautrios istorijos.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius J. Krisiūnas.
Vis dėlto filmas nėra vien drama – jis šviesus, pozityvus, kupinas humoro ir gyvenimo pilnatvės. „Iš pradžių Ineta šiek tiek skeptiškai vertino mano pabrėžiamą jautrumą, bet vos tik prasidėjo filmavimai, suprato, kad nemeluojame – jausmai tikri, išgyventi. Po to, kai peržiūrėjome filmo anonsą, gavau iš jos labai šiltą žinutę, kurioje rašė, kad filmas palietė“, – pasakoja režisierius.
„Kadangi su daugeliu iš jų esu dirbęs anksčiau, filmavimo aikštelėje mums buvo lengva susikalbėti. Tokia šeimos dvasia – lyg bendrautum su artimaisiais. Artumas atsispindi ir kino ekrane: rodos, personažai vienas kitą pažįsta daugybę metų“, – apie kino aikštelės atmosferą pasakoja J. Krisiūnas.
Režisierius pasirūpino, kad personažų jausmus atspindėtų ir garso takelis. Jį filmui sukūrė kompozitorius Titas Petrikis.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
Filmo anonsą rasite čia:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!