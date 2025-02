Nors skyrybos niekada nebūna lengvos, Justina su savo buvusiais partneriais atrado bendrą kalbą, ypač kai kalba eina apie vaikus. Su buvusiu vyru Vyteniu ji išlaikė itin artimus ir pagarbos kupinus santykius, nes abu suprato, kad svarbiausia yra dukra Esteila.

„Aš tiesiog visus blogus dalykus padedu giliai į stalčius, stengiuosi pamiršti ir ištraukiu tai, kas buvo gražu. Man tas purvų drabstymas, varymas vienam ant kito... nu c‘mon. Jeigu buvom kartu, vadinasi, buvo jausmai, buvo gražios akimirkos“, – sako Justina.

Anot jos, svarbiausia buvo nuraminti audras ir suprasti, kad jie abu turi savo kelią, tačiau vaikas jungia juos visam gyvenimui.

„Mums tiesiog nebuvo lemta būti kartu, bet džiaugiuosi, kad mes išliekame gerais draugais ir galime palaikyti vienas kitą“, – dalinasi ji.

Vytenio plastinės operacijos: palaikymas ir pagarba jo sprendimams

Viena iš didžiausių staigmenų buvo Vytenio sprendimas pasidaryti krūtinės raumens didinimo implantais operaciją. Tačiau Justina į tai reagavo be jokios dramos – ji gerbia savo buvusio vyro pasirinkimus ir palaiko jo sprendimus, kaip ir jis palaiko jos.

„Aš pati turėjusi ne vieną operaciją ir ne penkias, ir tikrai dar turėsiu ateity, tai man mažiausiai reikėtų kažkam kažką reguliuoti. Paklausiau, ar jam tikrai to reikia ir ar bus nuo to laimingas, ir sakiau – darykis. Ne man jo kūne gyventi, ne man su jo kūnu gyventi, o jam pačiam. Jeigu žmogus jaučiasi prastai, tai kodėl gi ne. Tikrai galima kažką pasikeisti, kažką pasitvarkyti, jei nuo to jausiesi laimingesnis. Aš manau, kitiems mažiausiai turi tai rūpėti“, – atvirai sako ji.

Pasak jos, svarbiausia yra tai, kad žmogus jaustųsi gerai savo kūne ir gyvenime.

„Kiekvienas turėtumėm nustoti žiūrėti kas ką daro, o tiesiog žiūrėti savo gyvenimo. O jeigu tai vyksta artimoje aplinkoje ir žmogus to nori, jeigu jaučiasi nuo to geriau, kad ir ką jis sumąstys pasidaryti, mano darbas, kaip jo vaiko mamos, tiesiog palaikyti jį ir viskas. Todėl aš ir nesikišu, kaip ir jis nesikiša į mano asmeninį gyvenimą“, – priduria ji.

Nauja meilė ir atrasta ramybė

Po sudėtingų ir audringų santykių su Vyteniu, Justina pagaliau rado vidinę ramybė. Moteris pripažįsta, kad su buvusiu vyru ji turėjo per daug panašumų, kurie galiausiai ir pakišo koją santykiuose, tačiau šį kartą – viskas kitaip, jos naujas draugas Vygandas yra visiškai kitokio charakterio.

„Mūsų santykiai su Vyteniu buvo gana toksiški – dvi ugningos sielos po vienu stogu. O šiuo atveju, aš radau žmogų, kurs yra žiauriai vyriškas vyras, jis yra ramesnis už mane, jis mane yra puikiai išmokęs, kad man nereikia tylėti, nes aš norėdavau geriau nutilti, nešnekėti, nediskutuoti, kad neužsikurtų aistros, aš taip buvau išmokusi anksčiau.

Bet šiuo atveju, jis išmokė mane apie viską šnekėtis, viskuo dalintis, aš galiu jam pasakoti didžiausias savo paslaptis, jis išklauso, niekada nesmerks dėl kažkokio dalyko, jis labai myli mano vaikus. Turiu labai didelį jo palaikymą“, – pasakoja Justina.

Moteris priduria: „Jaučiuosi labai rami tuose santykiuose ir galbūt iki tos pilnatvės trūksta tik, kad pradėtumėm vesti bendrą buitį kartu. Dabar kaip yra, kad ir tuoj metai laiko, bet mes gyvenam atskirai, mes susitinkam, o tai yra, iš dalies, toks medaus kopinėjimas“.

Kodėl negyvena kartu?

Paklausta, kodėl su vaikinu gyvena atskirai, Justina atvirauja, kad norėjosi santykius vystyti pamažu, niekur neskubant.

„Nesinorėjo skubėti, ypač, kai aš prieš jį turėjau kitą draugą, su kuriuo mes labai paskubėjom, per daug net, per savaitę pažinties mes jau kartu čia gyvenom. Aš buvau neišgijusi iš po Vytenio, man dar buvo sąmyšis viduje ir tiesiog žmogus ne laiku buvo atsiradęs. O šiuo atveju mes niekur neskubam“, – pasakoja moteris.

Kalbėdama apie norą pradėti vesti bendrą buitį, J. Partikė pažymi, kad tai nėra taip paprasta, nes Vygandui gali kilti keblumų, norint iš Kauno persikelti į Klaipėdą.

„Vygandas nėra kaip anksčiau buvęs mano draugas, kuris gali dirbti bet kur, jis turi darbą, kuriame dirba jau ilgą laiką, tas darbas Kaune, jis turi neseniai nusipirkęs butą. Nėra taip paprasta viską mesti, jis ne toks žmogus, kuris galėtų viską mesti, atvažiuoti ir sėdėti pas mane tol, kol kažkada darbą susiras. Ne, jis niekada to neleistų, kad ten aš kažkur mokėčiau, o jis neprisidėtų. Jis ne šitoks žmogus yra.

Tai šiuo momentu pas mus, už uždarų durų kur niekas nieko nežino, mes dažniausiai tik apie tai ir diskutuojam – kaip ir ką padaryti, nes jau metai laiko tuoj. Mano vis vaikai klausinėja – Esteilytė vis klausia „Kur Vyga?“, nes ji irgi prisirišusi yra. Dukrytė ką dabar myli, tai visa širdimi – brolį, tėtį labai be proto myli, myli ir Vygandą, tai tiesiog norisi dukrytei rodyti tokį šeimos modelį“, – sako Justina.

„Neatsimenu, kada esu buvusi tokia rami“

Po audringų gyvenimo etapų ir viešų diskusijų apie santykius, Justina Partikė atvirai pripažįsta – dabar jos gyvenime vyrauja ramybė. Ji džiaugiasi ne tik asmenine branda, bet ir harmonija su žmogumi, kuris, anot jos, nuoširdžiai stengiasi dėl jųdviejų santykių. Pasak Justinos, ši patirtis jai leidžia jaustis užtikrintai ir mėgautis tarpusavio supratimu.

„Aš neatsimenu, kada esu buvusi tokia rami, tokia tikinti žmogumi, užtikrinta juo. Aš jaučiu ir matau, kad žmogus stengiasi, aš ir pati save pastebiu, kad išmokau nusileisti. Būna, kai aš ieškau pripi*kių, ypač dėl to atstumo, kuris mus skiria, tai tada matai, kaip jis elgiasi, kaip nusileidžia ir panašiai.

Mano gyvenime dabar yra toks ramus momentas, yra tų darbinių dalykų, kuriuose pasiblaškau, bet šiaip – ramybė po mano stogu visiška“, – apibendrina ji.