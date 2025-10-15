Juozo Statkevičiaus mama Vanda atsivėrė, ko iš tiesų apie jos sūnų nežino kiti: „Liūdna tai matyti“

Kalbėdama apie Juozo kolekciją, pašnekovė neslėpė susižavėjimo. Anot jos, šį kartą drabužiai skyrėsi nuo praėjusiųjų metų tendencijų.
„Labai patiko, kaip ir visada. Tokia paryžietiška kolekcija. Pernai medžiagos buvo storesnės, su daug blizgučių, švarkeliai tokie masyvesni. Šį kartą – elegancija, poniškas stilius, su skrybelaitėmis. Labai gražiai atrodė, tikrai puiku. Kaip jis man atsiuntė – Chanel ar panašiai – bet tikrai mano Juozo suknelė dešimt kartų gražesnė. Prieš tai nieko nebuvau mačiusi, jis sakė: „tegul ir tau, mama, būna staigmena“, – dalijosi ji.
Nors Vandai 85-eri, moteriai netrūksta energijos ir jaunatviškumo. Pasak jos, Juozas nerimavo dėl įtempto tempo kolekcijos pristatymų metu, tačiau mama jį nuramino.
„Dar su jais iš pat ryto išvykau, tai reikėjo ir atgal grįžti – nepavargau visai, nors klausinėjo vis, ar nepavargau. Džiaugiuosi, kad turiu tam jėgų“, – kalbėjo moteris.
Svarbi užduotis mamai
V. Statkevičienė į Paryžių vyko ne tik palaikyti sūnaus ir pasigrožėti jo kūrybą – ji turėjo ir svarbią misiją – pasirūpinti maistu modeliams užkulisiuose.
„Aš joms viską dariau – sumuštinius, užkandžius, visokius gėrimus. Tik sakiau: „Nepadarykit man gėdos – nualpsit, nukrisit, turit viską suvalgyti.“ Jas prižiūrėjau kaip savo vaikus. Sakiau: „Jūs man visi kaip vaikai, o aš jums kaip mama – turit manęs klausyti“, – prisiminė Vanda su šypsena.
Ji neslėpė, džiaugsmo, kad galėjo būti naudinga.
„Labai džiaugiausi, kad galėjau būti ten ir pasitarnauti kažkuo, kol visi užsiėmę kitais dalykais“, – sakė pašnekovė.
Vandos įvaizdžio detalės
Dalyvavimas tokiame renginyje kaip Paryžiaus mados savaitė reikalauja ypatingo pasitempimo. Nors Vanda niekada nestokoja elegancijos, kartais patarimų paklausia ir sūnaus.
„Žinokit, jis neturėjo laiko pasiūti, tai aš jo tik klausiau. Sakau: „Juozeli, ar man su raudonu kostiumėliu važiuot, ar su juodu, ar su smėlio spalvos?“ Geriausiai, žinot, būtų su kelnėmis, nes kelionėje daug laiptų lipti, o mano sąnariai jautrūs.
Juozas pasiūlė iš pernai tą kostiumėlį, tai važiavau su tamsiai mėlynu – nesiglamžo, nereikia lyginti ar rūpintis niekuo.
Jis norėjo pasiūti kažką žalią, rudo atspalvio, bet nespėjo. Sakau: „Juozeli, nereikia, žiūrėk kolekciją“, – pasakojo ji.
Pasak Vandos, sūnus davė patarimą ir dėl kito dalyko: „patarė ryškiai nelakuoti nagų“.
Jaudulys ir mamos širdies skausmas
V. Statkevičienė papasakojo ir apie sūnaus savijautą prieš pristatymą. Pasak jos, Juozas – perfekcionistas.
„Mačiau, kaip ketvirtą ryto nuo manekeno nuėmė ir ardė. Jam labai sunku įtikti – jeigu kas nors ne taip, jis geriau visą naktį nemiegos, bet padarys taip, kaip turi būti“, – kalbėjo moteris.
Jos teigimu, tą dieną netrūko jaudulio.
„Jis, kaip visada, labai jaudinosi. Visą dieną nevalgė. Sakiau, kad kažką suvalgytų, bet jis nenorėjo, nes kai jis nervuojasi, negali valgyti.
Ir aš, kai nervinuosi, negaliu valgyti. Jis labai nervinosi – nauja salė, nauji žmonės“, – sakė dizainerio mama.
Vanda papasakojo, kad jaudinosi ir pati. Tiesa, labiau pergyveno dėl sūnaus sveikatos, patiriamo streso.
„Didelis širdies skausmas. Galvoju, kokią nedėkingą profesiją pasirinko. Labai sunku žiūrėti – matau, išbadėjęs, išsekęs. Vis tiek juk mano vaikas, man skaudu jį tokį matyti.
Jis visą save atiduoda darbui. Sakau jam: „Juozai, tu neteksi sveikatos dėl tų kolekcijų, paskui būsi niekam nereikalingas.“ Šiaip viskas gerai, tik gaila, kad jis save taip visiškai atiduoda darbui. Numetė gal 10, 12 ar net 15 kilogramų – vieni kaulai belikę. Sunku net apsakyti, kaip liūdna tai matyti“, – neslėpė ji.
V. Statkevičienei šis laikotarpis nėra lengvas ir dėl dar vieno dalyko – spalio 12-ąją, prieš pat Juozo gimtadienį, prieš 13 metų mirė jos vyras Juozas Statkevičius. Ji papasakojo, kad grįžę iš Paryžiaus su sūnumi aplankė kapus.
„Nuvažiavome į kapines – sutvarkėme kapus, nes buvo mano vyro mirties diena. Juozas juk per savo gimtadienį tėvą laidojo, todėl tokios dienos man labai sunkios“, – pasakojo Vanda.
