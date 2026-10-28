Juozo ir Gražinos Butnorių gyvenime – džiugus įvykis

Juos jis paviešino socialiniame tinkle Instagram, įrašu leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ypatinga diena
Savo paskyroje J. Butnorius paskelbė bendrų nuotraukų karuselė, prie kurios negailėjo šiltų žodžių Gražinai.
Vyras rašė:
„Tik norėjau pasakyti, kad per tuos metus niekas nepasikeitė. Na, kaip niekas... Manau, kad Tave myliu dar labiau! Su 9-tosiomis mūsų pažinties ir meilės metinėmis! Let’s go baby! Dievinu Tave!“
Primename, kad rugpjūčio 24-ąją jie pasitiko dar vieną nuostabią progą. Tądien, lygiai prieš šešis metus, gimė jųdviejų dukrelė Agota.
„Prieš 6 metus, tądien buvo taip pat pirmadienis. Saulė švietė lygiai taip pat kaip ir šiandien, lygiai taip, kaip Tu mūsų angelėli švieti visus tuos 6 metus!
Esi šviesos, gėrio ir švelnumo įsikūnijimas! Ačiū, kad pasirinkai mus būti Tavo tėveliais! Su gimimo diena mūsų dukryte!“ – rašė J. Butnorius.
Juozas su žmona Gražina augina tris vaikus – Karoliną, Matą ir Agotą.
Anksčiau G. Butnorienė naujienų portalui tv3.lt yra pasakojusi, kad mažoji Agota Balsio menų gimnazijoje lanko privačias dainavimo pamokėles.
„Labai džiaugiasi tuo ir visada jų laukia. Auga tikrai labai teatrališkas žmogus“, – tąkart pasakojo G. Butnorienė.
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