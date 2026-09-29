Algirdo ir Milisandros Radzevičių sūnus Rokas jau žino, ką nori veikti gyvenime: „Tėtis ne kartą įspėjo“

Algirdo ir Milisandros sūnus Rokas sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Pokalbio metu jis papasakojo apie savo veiklas, svajones, ateities planus ir ryšį su žinomais tėvais.
Žengė į svarbų gyvenimo etapą
Muzikalioje šeimoje užaugęs Rokas save mato ten, kur jau daugybę metų sukasi jo tėtis Algirdas – scenoje. Dar vaikystėje jis kartu su tėčiu pasirodydavo televizijos projektuose, o būdamas dešimtokas įstojo į Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatoriją. Šiandien Rokas vis daugiau laiko skiria dainavimui bei kūrybai. Tiesa, šiemet teks susikoncentruoti ir į mokslus – vaikinas žengė į dvyliktą klasę.
„Šiais metais tiesiog norisi tikėtis geriausio ir kuo daugiau pasiekti dėl savęs. Dabar dar kiek ramesnis laikotarpis, tad neapleidžiu ir muzikos – mokausi, groju fortepijonu, kiekvieną dieną darau vokalo apšilimus ir dainavimo pratimus. Savaitgaliais turiu koncertų. Norisi pagerinti žinias ir muzikos srityje, džiuginti žmones. Tai yra tai, ko labiausiai norėčiau – būti su šypsena“, – savo nuotaikomis dalijosi R. Radzevičius.
Tai, kad muzika Roką lydi nuo mažens – akivaizdu, juk augant tokioje šeimoje turbūt kitaip ir būtų sunku įsivaizduoti. Tačiau jo pačio santykis su muzika laikui bėgant keitėsi. Kaip atskleidė Rokas, anksčiau jis nė neturėjo jokio noro tapti dainininku ar muzikantu.
„Nuo pat mažens dainuodavau su tėčiu, dalyvaudavome kartu įvairiuose televizijos projektuose. Bet anksčiau net nesvajojau susieti savo ateitį su šia sritimi. Norėjau būti policininku, vėliau – krepšininku, o dar prieš kokius penkerius metus galvojau pasukti į finansus.
Bet galiausiai mano kelias palinko link muzikos. Supratau, kad čia jaučiuosi labiausiai savas ir mėgaujuosi tuo, ką darau. Būna gyvenime taip – tu planuoji, o Dievas juokiasi“, – šyptelėjo jis.
Seka tėvų pėdomis
Kartais Roką galima pamatyti dainuojant kartu su tėčiu Algirdu – jų pasirodymų ištraukos neretai išplinta ir socialiniuose tinkluose. Visgi vaikinas save pristato kaip solistą.
„Kartais būna atvejų, kai pavaduoju tėčio kolegas. Pavyzdžiui, visai neseniai vieną savaitgalį kartu turėjome keturis koncertus. Tėčio scenos partneris Juozas Butnorius buvo išvykęs pailsėti į užsienį, tad pasirodžiau vietoje jo. Bet tai labiau ekstra atvejai, o pagrindinė mano veikla – solo pasirodymai“, – pabrėžė R. Radzevičius.
Kaip teigė Rokas, muzikiniu požiūriu save jis stengiasi lavinti įvairiomis kryptimis. Tačiau vaikinas neslepia – artimiausia jo širdžiai yra pop muzika.
„Mokausi džiazo, bliuzo kūrinių, kad lavinčiau muzikinę klausą ir žinias. Bet augau tarp atlikėjų, kurie visą gyvenimą dainavo populiariąją muziką. Todėl ir save ten matau – tai tiesiog natūraliai išeina iš širdies“, – sakė pašnekovas.
Rokas jau turi gana aiškų planą, ką norėtų veikti baigęs mokyklą. Kaip akcentavo vaikinas, visi jo sumanymai susiję su Lietuva – savo ateitį jis mato būtent čia, gimtinėje.
„Su visa meile norėčiau pasilikti Klaipėdoje. Taip, yra Vilnius, bet aš nesu didmiesčio žmogus. Ta Klaipėdos atmosfera man pats tas – čia visko yra, visi savi. Norėčiau įstoti į Klaipėdos menų fakultetą.
O tuo pačiu – tikiuosi dainuoti renginiuose, miesto šventėse, kad būtų ne tik studijos, bet ir praktika. Ir, žinoma, tikiuosi išleisti autorinių dainų, kad turėčiau kažką savo. Tai būtų idealus planas“, – dalijosi jaunasis atlikėjas.
Prabilo apie žinomus tėvus
Ne paslaptis, kad ne visi dainininkai savo atžaloms linki tokio paties kelio – daugelis neretai pabrėžia dažnai nematomas ir nelengvas šio darbo puses. Rokas atviras – tėtis Algirdas, puikiai žinantis muzikos industrijos užkulisius, taip pat įspėjo, kas jo laukia.
„Tėtis nuo mažens mane palaikė visur – kad ir ką norėjau daryti. Bet prieš pradedant eiti muzikos keliu jis ne kartą įspėjo, kad tai – nelengva. Sakiau: žinau, tėti, bet aš surizikuosiu. Ir štai mane muzika veža jau gana ilgą laiką“, – pasidžiaugė jis.
Milisandrą ir Algirdą žmonės viešumoje dažnai mato kaip besišypsančius, charizmatiškus žmones. Bet kokie jie yra namuose, kai kameros būna išjungtos?
„Be abejo, namuose tėvai ramesni. Bet tikrai nei pikti, nei susireikšminę, nei griežti. Na, tėtis kiek griežtesnis nei mama, – juokėsi. R. Radzevičius. – Kalbant apie muziką, kartais gaunu iš tėčio patarimų, bet jie niekada netampa kritika. Kalbamės ne kaip tėtis su sūnumi, o kaip geri draugai. Klausomės įvairių žanrų bei pasaulinių atlikėjų, plečiame savo muzikinę viziją, analizuojame garsus, pataikymą ir panašiai. Muzikos mūsų namuose tikrai netrūksta.“
Nors pagrindinė Roko kryptis šiandien yra muzika, vaikinas yra išbandęs ir kitokias scenas. Jis ne tik vedė renginius mokykloje, bet ir išsibandė save komedijos srityje.
„Klaipėdoje pabandžiau įstoti į „Memel Comedy Club“, kur iki šiol labai sėkmingai vyksta stand-up pasirodymai. Išbandžiau, nelabai pavyko. Bet be komedijos gyventi negaliu – mano gyvenime vienokia ar kitokia forma jos yra kiekvieną dieną. Taip pat mokyklose teko vesti renginius, tačiau tai irgi neprilipo. Todėl galiausiai pasirinkau dainavimo kelią.
O laisvalaikiu mėgstu žaisti tinklinį, pasportuoti ar pabūti prie jūros. Jūra mane gydo – ten užsirašau mintis, parašau tekstus. Esu įsiminęs posakį: „Gyvenk kiekvieną dieną taip, tarsi ji būtų paskutinė.“ Taip ir stengiuosi daryti“, – sakė jis.
O kokį didžiausią savo pasiekimą Rokas norėtų įvardyti praėjus keleriems metams?
„Norėčiau, kad žmonės mylėtų mane už tai, ką darau. Tikiuosi per tiek laiko patobulėti bei išleisti autorinių dainų, kurios patiktų klausytojams“, – šyptelėjo R. Radzevičius.
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