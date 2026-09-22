Nustebo scenoje išvydę šeimynišką duetą: „Patrulis“ Algirdas Radzevičius pasirodė su sūnumi

Praūžus šventei socialiniuose tinkluose ėmė plisti renginio akimirkos.
Algirdas Radzevičius pasirodė su sūnumi
Daugelio dėmesį patraukė tėčio ir sūnaus duetas – „TikTok“ platformoje išplitęs pasirodymo vaizdo įrašas greitai susižėrė peržiūras.
Kaip matyti užfiksuotame vaizdelyje, Algirdas ir Rokas scenoje atliko grupės „Patruliai“ dainas.
@danutedanute925 ♬ Originalus garsas - DanaDana
Tiesa, daugelis komentaruose stebėjosi ir teiravosi, kodėl scenoje nėra grupės nario Juozo Butnoriaus.
Kaip byloja įrašai socialiniuose tinkluose, J. Butnorius šiuo metu su šeima atostogauja užsienyje.
Jau renginio programoje iš anksto buvo skelbta, kad A. Radzevičius scenoje pasirodys su sūnumi.
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