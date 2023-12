Jonas Valančiūnas palygino baltą mišrainę Lietuvoje ir už Atlanto: pasakė, kur skaniau

Tradiciškai Kalėdų stalą puošia balta mišrainė, kepta paukštiena ar nuo Kūčių stalo migravusi silkė. Tuo tarpu gausus pasirinkimas neretai virsta persivalgymu, kuris sukelia sunkumo jausmą.

Visgi, išvengti nemalonių pojūčių – realu ir įmanoma.

Pasak NBA žvaigždės Jono Valančiūno, esminė taisyklė, kuria vadovaujasi ir profesionalūs sportininkai – balanso išlaikymas.

Anot J. Valančiūno, sezono metu, didelį dėmesį skiriant pasiruošimui svarbioms rungtynėms, savo mitybą tenka akylai prižiūrėti.

Tam neretai yra laikomasi subalansuotų dietų, tačiau ne sezono metu – pasimėgauti vienu ar kitu kaloringesniu patiekalu – krepšininkas sau nedraudžia.

„Iš savo gyvenimo tikrai neišbraukiau taip mėgstamų ant griliaus keptų ir gausiai įvairiais pagardais paskanintų patiekalų. Pavyzdžiui, gardžiai paruošto mėsainio, pagardinto geru kečupu ar garstyčiomis. Tačiau kaskart atkreipiu dėmesį į pastarųjų sudėtį ir į ingredientų kokybę. Jei mėsainiui pagaminti naudojama šviežia mėsa bei aukštos kokybės pagardai – esu ramus“, – sako J. Valančiūnas, atskleisdamas, kad dažniausiai patiekalus gardinti renkasi „Daumantų“ linijos produkciją, kuria viešėdamas Lietuvoje pasirūpina, kad netrūktų ir namuose, JAV.

Per didžiąsias metų šventes krepšininkas teigia nevengiantis išragauti visko, kas būna patiekta ant Kūčių ar Kalėdų stalo. Tačiau pastebi, kad gyvenant už Atlanto paruošti tokį gardų Kalėdų stalą kaip Lietuvoje, reikia gerokai daugiau pastangų.

„Nors Amerikoje tikrai visko apstu ir nuėjęs į parduotuvę rasi net keliolika skirtingų vieno produkto rūšių, visgi ilgiesi to, prie ko tavo skonio receptoriai yra pripratę ir ką gerai pažįsta. Skirtumas tarp baltos mišrainės gamintos su amerikietiška produkcija ir su lietuviška – gan ryškus“, – teigia JAV gyvenantis krepšinio žaidėjas.

Visgi svarbiausia išvengti pagrindinės švenčių problemos – persivalgymo.

NBA žaidėjas teigia su šia problema kone nesusiduriantis, nes čia jam padeda taisyklė, kurios laikosi visur ir visada – mitybos balansas.

„Tiek per šventes, tiek atsistatant per rungtynes numestus daugiau kaip 3 kg – svarbu nepersivalgyti, o tai kontroliuoti padeda balanso laikymasis. Tam renkuosi produktus ar patiekalus, kurių sudėtyje yra ne tik angliavandenių ar baltymų, bet ir riebalų. Svarbiausia, kad kūnas įsisavintų šias medžiagas valgant kokybišką, švarų – be priemaišų, maistą“, – pažymi Naujojo Orleano „Pelicans“ komandoje žaidžiantis J. Valančiūnas.

Jis priduria, kad tinkama ir subalansuota mityba svarbi ne tik sportininkams, bet ir apskritai visiems, kurie nori jaustis geriau, produktyviau ir sveikiau.

Dėl to ir savo artimai aplinkai tai dažnai pabrėžia.

„Geriausia išlaikyti balansą, kai esi ne vienas. Tad tiek žaidžiant svarbias krepšinio rungtynes, tiek praktikuojant sveiką gyvenimo būdą šeimoje, būtina turėti palaikančią komandą. Kai tokią turi, nesunku siekti tikslų ir aukštų rezultatų“, – sako profesionalus sportininkas.