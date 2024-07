Jautri Andriaus Mamontovo turo pradžia: ašaros ir šimtai lietuvių iš viso pasaulio

Susirinkusieji į renginį turėjo galimybę, Valstybės dienos proga, „Tautišką giesmę“ sugiedoti ne tik su pačiu A. Mamontovu, visa publika, bet ir svečiu iš JAV, Jonu Dainiumi Beržanskiu, kuris savo kūrybos muzika atidarė įžanginį turo koncertą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Į koncertą sugužėjusi gausi minia renginiu mėgavosi išpuoselėtoje dvaro aplinkoje, po atviru dangumi. Stovimus bilietus nusipirkę fanai muzika galėjo mėgautis nuo ant pievos pasitiestų pledų.

Atvyko šimtai lietuvių iš viso pasaulio

Atsakinėdamas į žiūrovų ant lapukų užrašytus klausimus, A. Mamontovas juokavo, kad klausytojai, rodos, vien pasaulio lietuviai. Daugumą klausimų lydėjo linkėjimai iš JAV, Kanados ar Australijos. Ir išties, didelė dalis koncerte buvusių atlikėjo fanų buvo lietuviai iš viso pasaulio grįžę į Lietuvą pavasaroti, dalyvauti šimtojoje Dainų šventėje ar aplankyti artimųjų.

Koncertą atidarė ir su susirinkusiais klausytojais savo kūryba nuo scenos dalinosi A. Mamontovo bičiulis, šiuo metu JAV gyvenantis Jonas Dainius Beržanskis. Dainius dar 1991 m. prodiusavo ir atliko garso inžinieriaus rolę įrašinėjant „FOJE“ albumą „Gali skambėti keistai“, vėliau kartu su Andriumi kūrė techno hitą „Dancebergis“.

Jonas Dainius Beržanskis – muzikos inžinierius, prodiuseris, atlikėjas ir muzikos verslo pedagogas. Per savo karjerą gastroliavo su daugeliu žinomų JAV atlikėjų, pelnė „Gold Records“ apdovanojimą. Be to, prodiusavo „Dainų šventę“, 1994 m. – dešimtąjį šokių festivalį Čikagoje, o Ann Arbor mieste antrus metus iš eilės organizuoja Gatvės muzikos dieną.

Po Jono Dainiaus Beržanskio pasirodymo, 21.00 val. laukė visiems pasaulio lietuviams ypatingas momentas – „Tautiškos giesmės“ giedojimas, kuris vienu metu suskambo Lietuvoje ir visame pasaulyje. Susirinkusiųjų akyse spindėjo ašaros – vienybe, stiprybe ir meile Lietuvai įkrautas himno giedojimas apjungė visus renginio dalyvius.

Iškart po himno giedojimo scenoje vienas likęs Andrius Mamontovas pradėjo savo koncertinio turo „Vienas. Vasara“ programą. Legendinis Lietuvos atlikėjas savo klausytojų ausis džiugino senomis ir naujomis dainomis, o pauzėse tarp dainų pasakojo apie kūrybą, dalinosi istorijomis bei atsakinėjo į publikos ant lapelių užrašytus klausimus.

Koncerto eigoje, publika paliko savo sėdimas vietas – prasidėjo šokiai, o jau sutemus ir skambant dainai „Saulės miestas“, Leipalingio dvaras paskendo žiburių jūroje – klausytojai, sinchroniškais rankų mostais ore, lydėjo kiekvieną dainos natą.

Renginio metu, Leipalingio dvaro kiemą apgaubė jauki atmosfera. Čia skambėjusi muzika, susirinkę žmonės ir pakili nuotaika įprasmino liepos 6-ąją kaip visų lietuvių šventę.

Šis ir kiti turo „Vienas. Vasara“ žada tapti ypatingu įvykiu visiems Andriaus Mamontovo gerbėjams. Atlikėjas, kuris per savo ilgametę karjerą parašė daugiau nei du šimtus dainų, koncertuodamas išmaišė pasaulį ir savo muzika užaugino ne vieną kartą, šį kartą grįžta prie atlikimo formato, kuris yra artimiausias jo muzikinei sielai.

Daugiau nei 40 metų į sceną žengiantis A. Mamontovas kviečia atvykti į turo „Vienas. Vasara“ koncertus nuostabiose Lietuvos vietose ir patirti šiltesnį bei artimesnį ryšį tarp atlikėjo ir klausytojų. Ypatingose mūsų šalies grožį atskleidžiančiose lokacijose vyksiantys koncertai skambės marių ir upių pakrantėse, pušynėliuose, dvarų kiemuose ir ant Gedimino pilies kalno.

Kita A. Mamontovo stotelė – Molėtų vasaros estrada, kurioje jis pasirodys liepos 20 d. Visos solinio Andriaus Mamontovo koncertinio turo „Vienas. Vasara“ datos ir lokacijos:

Liepos 20 d. – Molėtų vasaros estrada

Liepos 27 d. – Pakruojo dvaras, Pakruojo raj.

Rugpjūčio 3 d. – Ilzenbergo dvaras, Rokiškio raj.

Rugpjūčio 9 d. – Anykščių vyno gamyklos kiemas

Rugpjūčio 10 d. – Drevernos uostas, Klaipėdos raj.

Rugpjūčio 17 d. – Birštono vasaros estrada

Rugpjūčio 22 d. – LNM Gedimino pilies kalnas, Vilnius

Rugpjūčio 24 d. – Kauno jachtklubas

Daugiau informacijos ir bilietų ieškokite: bilietai.mamontovas.lt.