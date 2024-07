Garsi britų roko grupė „Nothing But Thieves” Lietuvoje pristatys naują albumą

Pasirodymas Vilniuje – didelio grupės turo „Death Club City“ dalis. Šiame koncertų ture grupė taip pat aplankys ir Taliną. Tai šiandien savo socialiniuose tinkluose paskelbė patys „Nothing But Thieves“ ir grupės lyderis Conoras Masonas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Išankstiniai bilietai į „Nothing But Thieves“ pasirodymą Vilniuje bus platinami nuo liepos 10 dienos. Bilietais prekiauja bilietų platintojas „Bilietai LT“. Pirmieji bilietai visada pigiau. Tiesa, tam reikia specialaus kodo iš agentūros „8 Days A Week”. Parašykite jiems žinutę feisbuke, jums bus suteiktas nuolaidos kodas ir sutaupysite.

Šiandien „Nothing But Thieves“ vardas matomas daugelio didžiųjų festivalių afišose, o jų klauso tūkstančiai žmonių. Jie perspjovė daugelį kitų grupių ir yra naujosios roko bangos vedliai. Po kiek daugiau nei dešimties metų karjeros „Nothing But Thieves“ tapo didele ir reikšminga grupe.

Gal tam įtakos turi ir tai, kad praėjusį savo albumą „Moral Panic“ jie išleido pandemijos laikotarpiu ir negalėjo koncertuoti. Užtat dabar atsigriebia su kaupu ir dar į priekį.

Dabar – tikrai grupės „Nothing But Thieves” laikas. Paskutinis grupės turas Jungtinėje Karalystėje buvo visiškai išparduotas. O grupė dalinosi viena scena su savo herojais „Green Day“ „Wembley” stadione. Britų muzikos ruporas „BBC Radio 1” grupės singlą „Welcome To The DCC” išrinko kaip metų karščiausią įrašą. Už nugaros liko Olivios Rodrigo hitas „Vampire“ ir Miley Cyrus darbas „Flowers“.

„Radio X” kitą grupės kūrinį „Overcome” paskelbė metų įrašu. „Dead Club City” yra ketvirtasis pilnametražis grupės albumas. Tai yra dešimties metų idėjų, patirčių, ambicijų, įtakų ir jų gyvenimo būdo rezultatas. Įdomi detalė - visi grupės albumai yra pasiekę Jungtinės Karalystės albumų topo dešimtukus.

Du iš jų – netgi pabuvojo trejetuke. „Dead Club City” albumas pirmasis, kuris pasiekė šio topo viršūnę. Pirmas, bet norisi tikėti, kad ne paskutinis. Kadaise „Nothing But Thieves” dalinosi viena scena su tokiomis grupėmis kaip „Muse”, „Twin Atlantic”, „Arcade Fire”, bet tai jau praeitas jų etapas. Tai, ką jie daro dabar, yra ne ką mažiau įspūdinga.

Apie „Nothing But Thieves“

„Nothing But Thieves“ susibūrė 2012 metais tam, kad pasilinksmintų ir parašytų dainų. Grupės pavadinimą sugalvojo išgirdę prancūzų filosofo Voltero mintį: „Don’t be impressionable, your religious leaders are nothing but mega thieves.” Žodis „mega” neprilipo, tai išmetė ir paliko „Nothing But Thieves”. Kaip tikri britai, daug optimizmo neturėjo, tiesiog mėgavosi procesu. Dabar jie – vieną progresyviausių britų roko grupių.

Savo muziką „Nothing But Thieves” vadina raumeningu roku. Jie laužo mitus ir įrodo, kad roko ir popmuzikos draugystė galima ir yra netgi labai paveiki. Konceptualus grupės albumas „Dead Club City” yra vertas dėmesio ir dar daugiau perklausų. Dažnai nutinka, kad grupės, ypač vėlesnėje savo karjeroje, su konceptualiais albumais prašauna, bet čia ne šitas atvejis. „Dead Club City” albumo dainas galite klausyti iš eilės arba ne. Abiem būdais bus labai gerai.

„Welcome to the DDC / Dead Club City” – eilutėmis startuoja naujas „Nothing But Thieves” albumas. Šį albumą grupė kūrė pabėgę į atokų kaimą Anglijoje. Padarė ten vienos studijos generalinę rekonstrukciją. Aišku, tada dar pavadino ją „Dead Club City Studios” ir pradėjo.

Pirmą kartą „Nothing But Thieves” neribojo jokie terminai ir biudžetai. Jokios įtampos, mikro vadybos ir neprašytos nuomonės iš prodiuserių. Vietos ir laiko pergalvoti kiekvieną smulkmeną – į valias. Šiandien jie drąsiai sako, kad tai yra pats stipriausias jų albumas.

Albumas „Dead Club City” trykšta personažais ir pasakojimais. Čia penkias minutes šlovės randa ir pačių atlikėjų susigalvota grupė „Zzzeros”, kuri, kaip sako grupės nariai, „desperatiškai ieško pripažinimo, bet „Dead Club City” juos sukramto, o tada dar ir išspjauna.” „Nothing But Thieves” įsikūniję į „Zzzeros” grupės personažą atlieka 80-ųjų stiliaus pop-soul’o dainą „Do You Love Me Yet?”. Žodžiu, albume su naratyvais tikrai pasistengta ir tai veikia.

]Visi 11 albumo „Dead Club City” kūriniai parašyti dideliems stadionams ir yra turtingi savo skambesiu. Dainos, ne tik puikiai skambančios gyvai, bet gyvos iš savęs. Gyvos idėjomis, popmuzikos kabliukais, soul’o sąskambiais, hip hop’o ritmais, kruopščiai sudėliotais rifais, vokalisto Conoro Masono glotniu falcetu ir kokybe.

Grupės nariai į šį albumą sudėjo viską, ką anksčiau dėti buvo nedrąsu ir kas atrodė netinkama rokui: nuo AIo Greeno iki „Electric 6”, nuo „Bee Gees” klasikos iki „Blur” dainos „Beetlebum”. Jie atpalaidavo vaizduotę ir sudėjo viską, ką nuoširdžiai patys mėgsta. „Gavos kur kas žaismingiau, spalvingiau ir su daugiau tekstūros,“ – sako „Nothing But Thieves” nariai.

„Nothing But Thieves” neabejotinai yra viena populiariausių roko grupių pasaulyje. Jie laužo roko taisykles ir tuo mėgaujasi. Bilietais į šį ir kitus „8 Days A Week” koncertus platina oficialus agentūros bilietų platintojas „Bilietai LT“.