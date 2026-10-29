Įvykis krepšinio varžybose Lietuvoje plinta internete: pranešėjo žodžiai prajuokino ne vieną

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Rungtynių metu prie Jono prisėdo į rungtynes su mama atvykęs berniukas. Netrukus jiedu pradeda kalbėtis, paklausia vienas kito vardo.
Kiek vėliau paaiškėja, kad jaunojo krepšinio sirgaliaus ieško mama. Jai paskambinus į sūnaus telefoną, atsiliepia J. Lukauskas, o ši kurį laiką nė nenutuokia, kad kalba ne su savo atžala.
„Alio, Airuti? Aš tavęs nematau, galbūt sumaišei ložes?“ – klausė telefonu mama.
Pranešėjas ir radijo laidų vedėjas jai paaiškino, kad sūnus yra saugus sekretoriate ir šmaikščiai visai arenai girdint į mikrofoną sakė:
„Aironas pas mus saugus sekretoriate, žiūri krepšinį. Jeigu pasigesit, tai ateikit atsiimti“, – sakė vyras.
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