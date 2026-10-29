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Įvykis krepšinio varžybose Lietuvoje plinta internete: pranešėjo žodžiai prajuokino ne vieną

2026-10-29 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-29 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniuose tinkluose plinta nuotaikingas vaizdo įrašas iš Klaipėdos „Neptūno“ varžybų. Rungtynių pranešėjas ir „Power Hit Radio“ komandos narys Jonas Lukauskas savo šmaikščiais žodžiais prajuokino ne vieną.

Jonas Lukauskas (nuotr. stop kadrai)
GALERIJA (6)

Socialiniuose tinkluose plinta nuotaikingas vaizdo įrašas iš Klaipėdos „Neptūno“ varžybų. Rungtynių pranešėjas ir „Power Hit Radio“ komandos narys Jonas Lukauskas savo šmaikščiais žodžiais prajuokino ne vieną.

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Vaizdelis buvo paviešintas socialiniame tinkle Instagram.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jonas Lukauskas

Plinta vaizdo įrašas

Rungtynių metu prie Jono prisėdo į rungtynes su mama atvykęs berniukas. Netrukus jiedu pradeda kalbėtis, paklausia vienas kito vardo.

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Kiek vėliau paaiškėja, kad jaunojo krepšinio sirgaliaus ieško mama. Jai paskambinus į sūnaus telefoną, atsiliepia J. Lukauskas, o ši kurį laiką nė nenutuokia, kad kalba ne su savo atžala.

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„Alio, Airuti? Aš tavęs nematau, galbūt sumaišei ložes?“ – klausė telefonu mama.

Pranešėjas ir radijo laidų vedėjas jai paaiškino, kad sūnus yra saugus sekretoriate ir šmaikščiai visai arenai girdint į mikrofoną sakė:

„Aironas pas mus saugus sekretoriate, žiūri krepšinį. Jeigu pasigesit, tai ateikit atsiimti“, – sakė vyras.

Įdomiausių pokalbių „Power Hit Radio“ laidose klausykite ČIA.

Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6

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