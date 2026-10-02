Išvydęs Dirksčio žodžius, Stanionis rėžė iš peties: „Jeigu jau tiek kalbi...“

Į D. Dirksčio pareiškimus bei jam skirtą užuominą atsakė profesionalus boksininkas Eimantas Stanionis.
Savo „Instagram“ paskyroje jis išplatino atvirą ir itin griežtą žinutę, kurioje neslėpė nusivylimo D. Dirksčio sprendimu ir elgesiu.
E. Stanionis iškart atmetė bet kokius pateisinimus dėl traumos ir pareiškė, kad sprendimą sustabdyti kovą priėmė pats D. Dirkstys, o ne teisėjas ar kampas:
„Dominykai, tu pats pasirinkai pasitraukti iš ringo. Po smūgio pradėjai vaikščioti po ringą, nes suskaudo ranką. Teisėjas kovą nutraukė, nes pats nebenorėjai jos tęsti, suprasdamas, kas tavęs laukia.“
Boksininko teigimu, tikrasis kovotojo charakteris ir mentalitetas išryškėja būtent tokiose sunkiose situacijose. E. Stanionis pabrėžė, kad net ir patyrus traumą buvo galima daryti maksimumą:
„Jeigu jau tiek kalbi apie kovotojo mentalitetą ir charakterį, tai būtent tokioje situacijoje jis ir pasimato. Galėjai bandyti kovoti kita ranka, judėti, daryti maksimumą iš to, ką tuo metu galėjai. Net jeigu būtum pralaimėjęs, niekas dėl to nebūtų tavęs smerkęs.“
Elito lygio reikalavimai ir „do or die“ mentalitetas
E. Stanionis taip pat paaiškino, kuo skiriasi šou elementai nuo aukščiausio lygio sporto pasaulyje. Jis pažymėjo, kad aukščiausiame lygyje niekam nerūpi traumų pateisinimai – ten galioja kiti standartai:
„Jeigu kovotum užsienyje aukščiausiame lygyje, niekam nerūpėtų, ar tau skauda ranką, ar dar kažką. Organizatoriams svarbu žinoti, kad kovotojas, atėjus sunkiam momentui, nepasitrauks. Tarp elitinių kovotojų mentalitetas yra „do or die“ – parodyti charakterį tada, kai sunku. O tavo charakteris dingo tada, kai supratai, kad čia jau reali kova. Ir ji dar net nebuvo normaliai prasidėjusi.“
Nuvilti fanai ir raginimas
Kilmės iš Kauno boksininkas pripažino D. Dirksčio sugebėjimą kurti renginį ir pritraukti žiūrovus, tačiau paragino nesišvaistyti skambiais pareiškimais apie „top“ lygį:
„Bet aš nesakau, kad tu nemoki kovoti. Šaunuolis, kad moki daryti šou, pritrauki savo fanus į arenas ir prie ekranų. Tačiau nereikia savęs pateikti kaip „top top“ pasaulinio lygio kovotojo, kai pasauliniame lygyje dar nesi nieko reikšmingo nuveikęs. Manau, pats tai puikiai supranti.“
Galiausiai E. Stanionis atkreipė dėmesį į tai, kad didžiausią nusivylimą patyrė patys D. Dirksčio gerbėjai, kurie tikėjosi pamatyti ne tik kalbas, bet ir kovotojo širdį:
„Ir svarbiausia – nuvylei savo fanus. Žmonės klausėsi visų tavo kalbų, pirko bilietus ir tikėjosi, kad atėjus laikui parodysi ne tik šou, bet ir tą „HIM“ charakterį, apie kurį tiek kalbi. Deja, šį kartą jie to nepamatė. Žmonės mokėjo pinigus ir atėjo dėl tavęs, todėl bent jau po kovos buvo galima jiems paaiškinti situaciją ir padėkoti.“
Savo žinutę E. Stanionis baigė palinkėjimu pasveikti, susitvarkyti mintis ir susitelkti į ateitį:
Linkiu pasveikti, susitvarkyti visus nereikalingus dalykus galvoje ir susifokusuoti į ateitį.
Dirkstys kreipėsi į Stanionį
Savo „Instagram“ paskyroje penktadienio dieną D. Dirkstys reakciją išreiškė po to, kai jo sprendimas pasitraukti iš kovos su S. Maslobojevu sulaukė prieštaringų vertinimų. Kovotojo teigimu, pasitraukimas dėl pakartotinio kairės rankos delnakaulio lūžio buvo pragmatiškas žingsnis, siekiant išsaugoti sveikatą, o ne „pabėgimas“.
„Eimantai Stanioni, tavo kovą su Ennisu po šešto raundo sustabdė tavo kampas. Tai nepanaikino tavo pasiekimų ir nepavertė tavęs bailiu. Buvo priimtas sprendimas tave apsaugoti. Sergejus „Glory“ turnyre kovos su Bahramu taip pat nebetęsė dėl prakirstos lūpos. Aplinkybės skirtingos, tačiau abu puikiai žinote, kad kovą kartais tenka baigti anksčiau, nei norėjai“, – socialiniame tinkle rašė D. Dirkstys.
Kovotojas neslėpė nuostabos dėl išsakytų kirčių bei paties patirtos kritikos:
„Todėl keista, kai mano sprendimą sustoti dėl traumuotos rankos vadini pabėgimu. Iš žmogaus, kuris pats patyrė, ką reiškia nebaigti svarbios kovos, tikėčiausi daugiau supratimo ir mažiau skubotų etikečių. Mano kalbos prieš kovą gali tau nepatikti. Bet jos nepanaikina mano teisės saugoti savo sveikatą“, – rašė Dominykas.
Kova, trauma ir karjeros pabaiga
Triukšmas ringe ir už jo ribų kilo po Kauno „Žalgirio“ arenoje įvykusio „UTMA 19“ turnyro, kur svorio kategorijos iki 94 kg kovoje D. Dirkstys po antrojo raundo pasitraukė iš akistatos prieš S. Maslobojevą. Techniniu nokautu pergalę šventęs S. Maslobojevas iškovojo laimėjimą, o D. Dirkstys vėliau pateikė kompiuterinės tomografijos įrodymus, patvirtinančius atsinaujinusį kairės rankos delnakaulio lūžį.
Pirmiausia pareiškęs, kad sprendimą tęsti karjerą priims tik pasveikęs, netrukus D. Dirkstys žengė dar vieną žingsnį ir paskelbė apskritai baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą:
„Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų“, – anksčiau teigė sportininkas, padėkojęs savo komandai, gerbėjams ir pabrėžęs pasididžiavimą indėliu į Lietuvos kovinį sportą.
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