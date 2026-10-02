Išgirdęs, ką Stanionis kalba apie jį, Dirkstys kirto atgal: „Tikėčiausi...“

įkart kovotojas kreipėsi į žinomus Lietuvos bei tarptautinio lygio sportininkus, skirdamas atvirą žinutę Eimantui Stanioniui ir primindamas Sergejaus Maslobojevo patirtį ringe.
Atsakas į kritiką: ragina rodyti daugiau supratingumo
Savo „Instagram“ paskyroje D. Dirkstys reakciją išreiškė po to, kai jo sprendimas pasitraukti iš kovos su S. Maslobojevu sulaukė prieštaringų vertinimų. Kovotojo teigimu, pasitraukimas dėl pakartotinio kairės rankos delnakaulio lūžio buvo pragmatiškas žingsnis, siekiant išsaugoti sveikatą, o ne „pabėgimas“.
„Eimantai Stanioni, tavo kovą su Ennisu po šešto raundo sustabdė tavo kampas. Tai nepanaikino tavo pasiekimų ir nepavertė tavęs bailiu. Buvo priimtas sprendimas tave apsaugoti. Sergejus „Glory“ turnyre kovos su Bahramu taip pat nebetęsė dėl prakirstos lūpos. Aplinkybės skirtingos, tačiau abu puikiai žinote, kad kovą kartais tenka baigti anksčiau, nei norėjai“, – socialiniame tinkle rašė D. Dirkstys.
Kovotojas neslėpė nuostabos dėl išsakytų kirčių bei paties patirtos kritikos:
„Todėl keista, kai mano sprendimą sustoti dėl traumuotos rankos vadini pabėgimu. Iš žmogaus, kuris pats patyrė, ką reiškia nebaigti svarbios kovos, tikėčiausi daugiau supratimo ir mažiau skubotų etikečių. Mano kalbos prieš kovą gali tau nepatikti. Bet jos nepanaikina mano teisės saugoti savo sveikatą“, – rašė Dominykas.
Kova, trauma ir karjeros pabaiga
Triukšmas ringe ir už jo ribų kilo po Kauno „Žalgirio“ arenoje įvykusio „UTMA 19“ turnyro, kur svorio kategorijos iki 94 kg kovoje D. Dirkstys po antrojo raundo pasitraukė iš akistatos prieš S. Maslobojevą. Techniniu nokautu pergalę šventęs S. Maslobojevas iškovojo laimėjimą, o D. Dirkstys vėliau pateikė kompiuterinės tomografijos įrodymus, patvirtinančius atsinaujinusį kairės rankos delnakaulio lūžį.
Pirmiausia pareiškęs, kad sprendimą tęsti karjerą priims tik pasveikęs, netrukus D. Dirkstys žengė dar vieną žingsnį ir paskelbė apskritai baigiantis profesionalaus kovotojo karjerą:
„Savo paskutinę kovą įsivaizdavau kitaip. Tačiau vėl gydytis, ruoštis ir abejoti, ar ranka atlaikys, išvargina fiziškai ir emociškai. Šiandien renkuosi sveikatą ir ateitį už ringo ribų“, – anksčiau teigė sportininkas, padėkojęs savo komandai, gerbėjams ir pabrėžęs pasididžiavimą indėliu į Lietuvos kovinį sportą.
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