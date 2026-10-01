Išvydę žiauriai nužudyto kovotojo Remigijaus Morkevičiaus vaizdo įrašą, liko be žado: „Sunku žiūrėti...“

Vaizdo įrašas iš kovotojo pasiruošimo rūbinėje su prierašu, jog Remyga per vieną vakarą būtų įveikęs visus turnyro dalyvius, sulaukė didelio internautų dėmesio bei daugybės emocingų reakcijų.
Sporto gerbėjai komentaruose vieningai sutarė, kad R. Morkevičius paliko neištrinamą pėdsaką šalies kovos menų istorijoje, o jo unikalus kovos stilius ir besąlygiškas atsidavimas iki šiol išlieka pavyzdžiu.
Internautų mintys ir pastebėjimai
Vienas komentatorius itin jautriai pabrėžė laiko nepavaldžią kovotojo atminimo svarbą: „Sunku žiūrėti šiuos kadrus žinant, kad žmogaus, kuris čia taip stipriai gyveno savo sportu, šiandien jau nebėra. Metai bėga, bet tikros legendos nedingsta, jos lieka žmonių atmintyje, istorijoje ir širdyse. Remyga paliko pėdsaką, kurio laikas neištrins. Ilsėkis ramybėje, legenda.“
Kitas vartotojas trumpai pažymėjo, kad legendos niekada nemiršta, o dar vienas internautas rašė, jog Remyga amžinai išliks visų širdyse. Keli kiti komentatoriai teigė, jog tai buvo vienas geriausių Lietuvos kovotojų ir kad niekas šiandien nedrįstų eiti prieš jį į ringą. Taip pat buvo pastebėta, kad R. Morkevičius viską darė iš visos širdies, o jam skirta pagarba neslūgsta iki šiol.
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Diskusijose internautai nagrinėjo ir pačią R. Morkevičiaus kovos taktiką. Vienas iš žiūrovų pateikė išsamią įžvalgą: „Remyga turėjo silpnybę – ištvermę, kadangi buvo toks agresyvus, visuomet eidavo į priekį ir išeikvodavo labai daug energijos. Kovojo su visais vienodai, nesiruošė kiekvienam individualiai, todėl jei nepavykdavo greitai užbaigti kovos, būdavo labai sunku. Tačiau jis vis tiek yra vienas geriausių visų laikų Lietuvos kovotojų, jo laikais jam lygių nebuvo Lietuvoje. Ir nerūpėjo jam centimetrai ir gramai, kaip dabar dėl kilogramo svorio skirtumo verkia.“
Dar vienas internautas priminė vieną įspūdingiausių Remygos karjeros epizodų – kovą „K-1 World MAX“ turnyre prieš Shingo Garyu, kurioje varžovas buvo nokautuotas jau pirmajame raunde per 8 sekundes firminiu smūgiu keliu į galvą.
Tuo tarpu kitas komentatorius kėlė hipotetinį klausimą, teigdamas, jog išvysti Remygą savo viršūnėje dabartiniame UTMA turnyre būtų buvęs visiškas kosmosas.
Ateities perspektyvos ir naujoji karta
Stebėdami dabartines kovas, žiūrovai ieškojo paralelių ir tarp šiuolaikinių sportininkų. Keli vartotojai išskyrė jaunąjį talentą Banskį, pastebėdami jo potencialą ir teigdami, jog tai augantis kovotojas, kuriam šiandien tiesiog nėra limitų.
„Banskis – next jis!!!!! šitas legenda“;
„Palaikau komentarą apie Banskį. Ten augantis monstriukas. Sunku numatyti ar prognozuoti ant kiek jis išaugs. Bet pas jį šiandien limitų nėra.“
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