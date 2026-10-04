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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę Viliaus ir Violetos Tarasovų ištreniruotus kūnus, nesusilaikė: „Abu atrodot...“

2026-10-04 15:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 15:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

Žinomas dainininkas Vilius Tarasovas socialiniame tinkle pasidalijo kadrais iš sporto salės, kuriuose kartu su žmona Violeta demonstravo ištreniruotus kūnus.

Žinomas dainininkas Vilius Tarasovas socialiniame tinkle pasidalijo kadrais iš sporto salės, kuriuose kartu su žmona Violeta demonstravo ištreniruotus kūnus.

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Netrukus šis įrašas sulaukė didelio gerbėjų dėmesio.

(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilius Tarasovas ir Violeta Tarasovienė

Laiko veltui neleidžia

Paviešintose nuotraukose tiek Vilius, tiek Violeta demonstravo ištreniruotus kūnus.

„Vasara baigėsi, reikia atgauti formas“, – brūkštelėjo Vilius.

Šį įrašą pamatę sekėjai užplūdo komentarų skiltį.

  • „Šaunuoliai“,
  • „Šaunuoliai, labai gražiai abu atrodot“,
  • „Gerai atrodot. Saulėti linkėjimai“,
  • „Sveikatos jums“, – rašoma komentarų skiltyje.

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Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt Vilius Tarasovas atvirai papasakojo apie savo kasdienybę, sporto rutiną ir įpročius, padedančius išlaikyti gerą savijautą.

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Sportas – kasdienybė

Pradėdamas pokalbį apie savo kasdienybę, Vilius atskleidė, kad spėja ne tik rūpintis savo sveikata, bet ir skiria dėmesio mamai, kuri po jo tėčio netekties liko viena.

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„Sportuoju penkis kartus per savaitę. Ryte atsibundu, vedžioju šunį. Tuo metu moterys dar miega, nes nueina vėliau miegoti, tad ir vėliau keliasi. Aš esu labiau vyturys – einu anksčiau miegoti ir anksčiau keliuosi. Man labai patinka ryte pasivaikščioti, tada būna ramu... Pavaikštau valandėlę, grįžtu, papusryčiauju. Savo mamą nuvežu į parduotuvę, sodą, padedu jai, nes ji liko viena. Paskui jau kartu su Violeta važiuoju sportuoti. Mano žmona per savaitę sportuoja maždaug 3-4 kartus, o aš – 5, kartais būna ir 6.

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Vasarą, žinoma, išsimuši iš įprasto ritmo, atsiranda kitoks režimas. Sporto salėje darau ir kitokius pratimus, einu prie treniruoklių, kad greičiau atlikčiau treniruotę. Vasaros grafikas tikrai įtemptas, koncertų daug, bet stengiamės neapleisti sporto“, – kalbėjo Vilius.

Vilius Tarasovas ir Violeta Tarasovienė (nuotr. asm. archyvo)

Nors atostogos daugeliui asocijuojasi su visišku atsipalaidavimu, V.Tarasovui net ir ilsintis sunku pamiršti sportą: „Aš jau nebegaliu be sporto... Nuvažiuoju į kokią Turkiją, Ispaniją, kur ilsimės, ir atrodo, kad negaliu į save žiūrėti – atrodo, kad keitiesi. Violeta man sako, kad baigčiau nusišnekėti ir pailsėčiau tą savaitę. Bet iš tikrųjų reikia pailsinti savo kūną, tada labai gerai būna ir po atostogų gali vėl kibti į darbus.“

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Nepaisant didelio atsidavimo sportui, Vilius pripažino, kad ir jam pasitaiko dienų, kai rasti motyvacijos nuvykti į sporto salę nėra taip paprasta.

„Žinoma, kartais būna sunku eiti sportuoti, pavyzdžiui, jeigu neišsimiegi. Anksčiau, jeigu neišsimiegodavau, vis tiek eidavau, o dabar su amžiumi pagalvoju, ar tikrai to reikia. Galvoji, kad geriau praleisiu treniruotę, jeigu akys raudonos, esi neišsimiegojęs... Būna, kad nueini vis tiek ir iš karto atsigauni. Aš be sporto tikrai negaliu – po jo jaučiuosi geriau, diena iš karto tampa geresnė“, – šypsojosi jis.

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Kalbėdamas apie bendrą pomėgį sportuoti su žmona Violeta, Vilius šmaikštavo, kad dažniausiai būtent jis tampa tuo, kuris paskatina pajudėti ir nepamiršti treniruočių: „Violetai, jeigu tik duosi pretekstą, kad galime neiti į sporto salę, ji iš karto pasakys, kad gerai. Bet dabar ir pas ją yra toks režimas.“

Vilius Tarasovas (nuotr. asm. archyvo)

Viliaus ir Violetos bendrystė matoma ne tik kasdienybėje, bet ir aktyvioje veikloje. Vis dėlto sporto salėje pora turi savo taisykles – kartu atvyksta sportuoti, tačiau treniruotes renkasi individualias.

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„Mes sporte darome atskirus pratimus – Violeta užsideda ausines... Bet treneris irgi sakė, kad jam labai gražu, jog esame visur kartu: ir scenoje, ir sporte. Vis dėlto sporto salėje mes nedarome tos pačios programos. Kartu tik ateiname į sporto salę ir atliekame skirtingus pratimus“, – kalbėjo dainininkas.

Prakalbo apie mitybą

Paklaustas, kas, jo nuomone, labiausiai padeda dailinti kūno linijas, daug metų sportuojantis Vilius buvo atviras: „Kardijo pratimų metu tu sudegini kalorijas, bet jeigu nori tvirtai jaustis, jėgos pratimai taip pat labai svarbūs – jie degina kalorijas, riebalus ir augina raumenis. Galbūt patys kilogramai ir nekris, bet formos gražės.

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Vieni nori tiesiog numesti svorio, kitiems gražu būti kūdiems, bet man tai nėra gražu. Man gražu, kai žmogus yra tvirtas, raumeningas, o ne tiesiog lieknas ir be raumenų. Sportuoju su daug medikų draugų, ir jie sako, kad žmogui raumenys yra būtini – su amžiumi jų mažėja. Raumenys yra svarbūs judėjimui, sąnariams ir visam kūnui.“

Vilius Tarasovas ir Violeta Tarasovienė (nuotr. asm. archyvo)

Pasak Viliaus, jų šeima nėra iš tų, kurie save varžytų griežtomis mitybos taisyklėmis – svarbiausia jiems išlaikyti balansą.

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„Valgau paprastą naminį maistą. Būna, kad mėnesį laikausi iškrovos ir nuo pietų nevalgau angliavandenių. Juos galiu valgyti tik ryte. Visai veiksmingas dalykas, bet šiaip stengiamės valgyti vištieną, žuvį. Kiaulieną valgome labai retai, tarkime, tik tada, kai būna šašlykai. Nei man, nei Violetai kiauliena nepatinka.

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Dabar jau ir varškės patiekalų mažiau valgau, nes kažkaip organizmas pradėjo jos nebetoleruoti. Žinoma, stengiuosi vakare valgyti salotas su mėsa ar žuvimi, bet, kalbant apie mitybą, tikrai nesame pavyzdys. Tiesiog gyvename subalansuotą gyvenimą.

Sportuojame dėl savęs, dėl sveikatos, o ne dėl čempionatų ir medalių. Jau yra nemažai pratimų, kurių pats kūnas nebeleidžia daryti. Esu turėjęs daug traumų: plyšo Achilo sausgyslė žaidžiant krepšinį, buvo operuotas meniskas, taip pat turėjau kirkšnies išvaržą. Bet dabar viskas tvarkoje – esu atsistatęs, tik nebedarau to, ką darydavau būdamas 25-erių. Viskas turi būti subalansuota“, – atskleidė pašnekovas.

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2026-10-04 15:18
Nuostabi pora ! Taip ir toliau brangieji !
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nesusilaikė????
nesusilaikė????
2026-10-04 15:26
tai prsisisiojo ar prisikakino į trumpikes? aišku,kai neka sjų nekviečia koncertuot,negirdėjau,kad būtų jų koncertai salėse,tai reik reklamuotis,kaip subines kilnoja,neturėdami ką veikt...
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