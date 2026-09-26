Išgirdę, kaip dainuoja Viliaus ir Violetos Tarasovų dukra, negalėjo atsistebėti: pasipylė komentarai

Netrukus po įrašu, kuriuo jis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais, pasipylė merginos balsu susižavėjusių žmonių komentarai.
Negalėjo atsistebėti Tarasovų dukros talentu
Vaizdo įraše, kuriuo V. Tarasovas pasidalijo socialiniame tinkle Facebook, galima matyti jo ir žmonos Violetos Tarasovienės dukrą Gabrielę, lyriškai atliekančią gerai žinomą dainą.
„Mano vaikas“, – prie vaizdo įrašo trumpai brūkštelėjo Vilius.
Akivaizdu, kad jaunosios dainininkės balsas abejingų nepaliko – komentaruose žmonės negailėjo gražių žodžių:
- „Nuostabaus balso savininkė.“
- „Tas vaikas Dievo rankos paliestas. Talentas.“
- „Fantastiškai talentinga.“
- „Nuostabu... Virpuliukai per kūną eina, tobulas balsas.“
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