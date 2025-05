Išvydę šį pasirodymą „Eurovizijoje“ internautai prisiminė Ievą Zasimauskaitę: ar jums panašu?

Slovėno Klemeno Slakonjos pasirodymas su daina „How Much Time Do We Have Left“ „Eurovizijoje“ buvo ne tik muzikos momentas, bet ir gili asmeninė istorija. Deja, ši jautri baladė nepateko į finalą, tačiau atlikėjas nesiskundžia ir žiūri į tai kaip į vertingą patirtį. Po pirmojo pusfinalio, jis pasakė: „Mes tikrai davėme viską, ką galėjome, bet akivaizdu, kad to nepakako.“