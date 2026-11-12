Išvydę plintantį Evelinos Anusauskaitės vaizdo įrašą puolė komentuoti: „Kaip...“

Scenoje atlikėjai gyvai ir emocionaliai atlieka kūrinį „O meilė padėk“.
Rolandas Janavičius vaizdo įraše pasipuošęs charakteringu to laikmečio stiliumi – juoda berankove maikute su balta žvaigžde ir blizgiomis kelnėmis. Šalia jo – ilgaplaukė Evelina Anusauskaitė, pasipuošusi zebro rašto kostiumėliu.
Jų vokalinė harmonija, energija bei nuoširdus bendravimas scenoje traukia akį, o publika salėje ploja ir dainuoja kartu.
Gerbėjų reakcija
Internautai neslepia jaudulio bei nostalgijos, o po įrašu liejasi jautrūs komentarai:
„Super“;
„Toli būtų ėjęs, gaila, per anksti paliko pasaulį...“;
„Kaip jų balsai derėjo.“
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