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TV3 naujienos > Žmonės

Evelinos Anusauskaitės-Young gyvenime – džiugus įvykis

2026-11-01 15:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-01 15:07
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Šiandien, lapkričio 1 dieną, gimtadienį švenčia žinoma dainininkė Evelina Anusauskaitė-Young. Atlikėjai sukanka 37-eri.

Evelina Anusauskaitė-Young (nuotr. Instagram)
GALERIJA (6)

Šiandien, lapkričio 1 dieną, gimtadienį švenčia žinoma dainininkė Evelina Anusauskaitė-Young. Atlikėjai sukanka 37-eri.

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Evelina gerai žinoma dėl savo išskirtinio balso ir talentingų pasirodymų.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Evelinos Anusauskaitės-Young gimtadienio minėjimas

Nelengvi praėję metai

Nors buvusi atlikėja Evelina Anusauskaitė-Young jau daugelį metų gyvenimą kuria už Atlanto, moteris su savo gerbėjais vis pasidalija akimirkomis iš savo kasdienybės.

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Dar metų pradžioje ji atvirai prabilo ir apie tai, kaip jai sekėsi praėjusiais metais. Pasirodo, šis laikas Evelinai nebuvo lengvas.

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„2025 metais niekas nebuvo taip, kaip tikėjausi ar planavau. O aš TIKRAI mėgstu planuoti. Bet štai aš – gyva ir sveika, pačiame paskutiniame šių metų žingsnyje. Iš tiesų – labai gerai besijaučianti.

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Ir galbūt tai yra pati svarbiausia pamoka, kurią pasiimu iš šių metų. Jie išmokė mane bent šiek tiek labiau paleisti nežinomybės baimę. Jie išmokė mane, kad visiškai normalu sustabdyti savo „pačią svarbiausią rutiną“ ir planus su „terminais“ ir per 24 valandas jau skristi į Lietuvą, būti su šeima ir močiute du mėnesius.

Taip pat jie išmokė mane nebesistengti visiems įtikti. Šitas man – labai didelis dalykas. Jie leido man sugrįžti į namus, apie kuriuos visada svajoju, ir tuo pačiu suprasti, kad visus šiuos metus namuose buvau ir Los Andžele.

Ir kadangi dauguma mano rezoliucijų taip ir neišsipildė, šiemet naujų nebekuriu – renkuosi priimti viską, kas ateis. Būti čia ir dabar. Nes tai yra viskas, ką iš tiesų turime“, – rašė ji.

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