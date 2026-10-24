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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę, kas vaikšto Vilniaus centre, praeiviai net pasimetė: paviešintas vaizdo įrašas

2026-10-24 16:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-24 16:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus centre praeivių dėmesį patraukė neįprastas vaizdas – Katedros aikštėje žmonės pastebėjo personažą iš garsaus animacinio filmuko. Tiesa, jis atrodė kiek neįprastai.

Vilniaus Katedros aikštė (nuotr. BNS)

Vilniaus centre praeivių dėmesį patraukė neįprastas vaizdas – Katedros aikštėje žmonės pastebėjo personažą iš garsaus animacinio filmuko. Tiesa, jis atrodė kiek neįprastai.

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Socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad po Vilniaus Katedros aikštę laksto  rožinis animacinio serialo „Kempiniukas Plačiakelnis“ veikėjas Patrikas Žvaigždė.

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Neįprastas vaizdas Vilniaus centre

Tačiau labiausiai akį traukia ne tik pats personažas, bet ir netikėta detalė – juodi aukštakulniai su itin aukšta platforma.

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Galiausiai paaiškėjo, kad už šio linksmo pokšto slypi turinio kūrėjas Lukas Karsokas.

„Geram autfitui reikalingi geri batai!!“ – juokavo L. Karsokas.

Akivaizdu, kad toks pokštas patiko internautams – vaizdo įrašas sulaukė daugybės dėmesio. 

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Komentaruose žmonės juokavo, gyrė įvaizdį ir dalijosi savo reakcijomis.

„Norėčiau GRWM video“ – rašė viena sekėja, turėdama omenyje vaizdo įrašą apie pasiruošimą ir įvaizdžio kūrimą.

„Batai tikrai 10/10“, – įvertino kita komentatorė.

„Net suskaudo kojas tą klumpakojį gale pamačius“, – juokavo kitas.

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