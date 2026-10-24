Išvydę, kas vaikšto Vilniaus centre, praeiviai net pasimetė: paviešintas vaizdo įrašas

Socialiniuose tinkluose ėmė plisti vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad po Vilniaus Katedros aikštę laksto rožinis animacinio serialo „Kempiniukas Plačiakelnis“ veikėjas Patrikas Žvaigždė.
Neįprastas vaizdas Vilniaus centre
Tačiau labiausiai akį traukia ne tik pats personažas, bet ir netikėta detalė – juodi aukštakulniai su itin aukšta platforma.
Galiausiai paaiškėjo, kad už šio linksmo pokšto slypi turinio kūrėjas Lukas Karsokas.
„Geram autfitui reikalingi geri batai!!“ – juokavo L. Karsokas.
Akivaizdu, kad toks pokštas patiko internautams – vaizdo įrašas sulaukė daugybės dėmesio.
Komentaruose žmonės juokavo, gyrė įvaizdį ir dalijosi savo reakcijomis.
„Norėčiau GRWM video“ – rašė viena sekėja, turėdama omenyje vaizdo įrašą apie pasiruošimą ir įvaizdžio kūrimą.
„Batai tikrai 10/10“, – įvertino kita komentatorė.
„Net suskaudo kojas tą klumpakojį gale pamačius“, – juokavo kitas.