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Vilniuje NATO sąjungininkai aptarė rezervo vaidmenį stiprinant kolektyvinę gynybą

2026-10-24 15:06 / šaltinis: BNS
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2026-10-24 15:06
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Vilniuje pirmą kartą vyko NATO Rezervų komiteto susitikimas, jame sąjungininkų ir NATO partnerių atstovai aptarė rezervinių pajėgų stiprinimą, jų parengtį ir integraciją į kolektyvinės gynybos planus, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Karolis Aleksa (nuotr. Elta)

Vilniuje pirmą kartą vyko NATO Rezervų komiteto susitikimas, jame sąjungininkų ir NATO partnerių atstovai aptarė rezervinių pajėgų stiprinimą, jų parengtį ir integraciją į kolektyvinės gynybos planus, šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

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Susitikime Lietuva pristatė nacionalinės rezervo sistemos pertvarką, kuria siekiama užtikrinti augančios Lietuvos kariuomenės personalo poreikius ir pasirengimą valstybės gynybai.

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Susitikimo dalyviams Lietuvos saugumo situaciją, gynybos prioritetus ir kariuomenės personalo plėtros planus pristatęs krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa pabrėžė, kad rezervo pajėgų stiprinimas yra neatsiejama NATO pasirengimo kolektyvinei gynybai dalis.

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Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą ir augančios grėsmės NATO rytiniame flange reikalauja iš esmės stiprinti mūsų pasirengimą gynybai. Investuojame į modernią ginkluotę, vystome nacionalinę diviziją, priimame Vokietijos brigadą, tačiau visų šių pajėgumų pagrindas yra tinkamai parengti žmonės“, – pranešime sakė viceministras K. Aleksa.

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„Rezervas turi būti pasirengęs nuo pirmųjų krizės ar karo dienų papildyti reguliariąsias pajėgas ir vykdyti jiems numatytas užduotis. Todėl Lietuva nuosekliai didina rezervo karių skaičių, stiprina jų rengimą ir integraciją į kariuomenės gynybos planus“, – pridūrė jis.

Viceministras taip pat atkreipė dėmesį į civilinių kompetencijų svarbą kariuomenei. Rezervo kariai į ginkluotąsias pajėgas atsineša medicinos, inžinerijos, logistikos, technologijų, komunikacijos ir kitų sričių žinias, kurios didina kariuomenės gebėjimą vykdyti sudėtingas užduotis ir stiprina visos valstybės atsparumą, teigiama pranešime.

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NATO Rezervų komitetas yra nuolatinė NATO Karinio komiteto patariamoji institucija, teikianti rekomendacijas rezervinių pajėgų politikos klausimais.

Renginyje Vilniuje dalyvavo apie 50 NATO vadaviečių, valstybių narių ir partnerių, įskaitant Ukrainą, Australiją ir Šveicariją, atstovų. Susitikimo metu buvo dalijamasi nacionaline patirtimi, aptariami rezervo pajėgų vystymo iššūkiai ir sprendimai, kurie padėtų stiprinti sąjungininkų gebėjimą mobilizuoti ir panaudoti rezervines pajėgas krizės ar karo atveju.

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