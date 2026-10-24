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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vilniuje – Žaliųjų partijos protestas dėl klimato kaitos

2026-10-24 15:16 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-24 15:16
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Neparlamentinė Lietuvos žaliųjų partija šeštadienį prie Vyriausybės rūmų Vilniuje surengė protesto akciją, kuria siekė atkreipti dėmesį į klimato kaitą ir, anot organizatorių, nepakankamus valdžios veiksmus ją stabdant.

Vilniuje – Žaliųjų partijos protestas dėl klimato kaitos | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (25)

Neparlamentinė Lietuvos žaliųjų partija šeštadienį prie Vyriausybės rūmų Vilniuje surengė protesto akciją, kuria siekė atkreipti dėmesį į klimato kaitą ir, anot organizatorių, nepakankamus valdžios veiksmus ją stabdant.

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Tarptautinę klimato veiksmų dieną Vinco Kudirkos aikštėje vykusioje akcijoje „Laikas tirpsta“ buvo įrengta laikina instaliacija su tirpstančiu ledu, simbolizuojančiu senkantį laiką sprendimams priimti.

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Tuo metu ant kartuves primenančios instaliacijos buvo užrašyta: „Politinis delsimas klimato krizės akivaizdoje – kilpa mūsų ateičiai.“

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Ant tirpstančių ledo luitų stovėję savanoriai su simbolinėmis kilpomis aplink kaklą vaizdavo žmoniją, kuriai senkantis laikas ir politinių veiksmų stoka kelia vis didesnę grėsmę. Jų laikomi plakatai skelbė: „Mūsų ateitis tirpsta belaukiant“ ir „Ambicingos klimato politikos reikia dabar“.

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Akcijos organizatoriai ragino Vyriausybę įvardyti konkrečius 2027 metų darbus, finansavimą ir atsakingas institucijas, siekiant spartinti daugiabučių renovaciją, gerinti viešojo transporto prieinamumą bei stiprinti pasirengimą ekstremaliems klimato reiškiniams.

Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė teigė, kad Lietuvoje klimato krizė vis dar nesulaukia jos mastą atitinkančio politinio dėmesio. Pasak jos, proginius Klimato savaitės renginius turi lydėti sprendimai dėl investicijų, infrastruktūros ir žmonių apsaugos.

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„Vyriausybė biudžetą pristato žodžiais „Saugus žmogus – saugi valstybė“. Sutinkame. Tik norime, kad šis pažadas galiotų ir tada, kai užklumpa audra, kai namuose nėra kaip atsivėsinti, kai sąskaita už šildymą suryja pinigus, skirtus maistui. Saugumas negali būti paslauga tik tiems, kurie ją įperka“, – partijos pranešime spaudai sakė I. Budraitė.

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Žaliųjų teigimu, rugpjūčio audros sukelti elektros tiekimo sutrikimai, karščio poveikis sveikatai, pajūrio ardymas ir žemės ūkiui žalą darančios sausros bei liūtys rodo būtinybę stiprinti šalies atsparumą. Kartu būtina mažinti iškastinio kuro naudojimą, kuris prisideda prie klimato kaitos ir daro gyventojus pažeidžiamus energijos kainų šuoliams.

Mitinge taip pat reikalauta paskelbti konkrečius Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai klimato politikos tikslus.

Lietuva ES pirmininkaus 2027 metų pirmąjį pusmetį.

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True
True
2026-10-24 15:29
Karui atejus sitie benkartai pirmi pabegs is salies.
Gentvilo tegul klausia kiek misko isvanojo per 4metus. Labai, edrus buvo kirminas kazkoks... plika galva.
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Ha ha
Ha ha
2026-10-24 15:30
Štai kas yra tikrieji putinui naudingi idijotai. Kažkodėl nuolat visų reklamuojami įskaitant tevetris
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Z1000
Z1000
2026-10-24 15:26
Dėl Kapčiamiesčio poligono nebuvo nė vieno plakato jo jie klimato kaita stabdo dueneliai
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