Išvydę, ką paviešino broliai Lavrinovičiai, internautai leipsta juokais: vaizdelį peržiūrėjo tūkstančiai

Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė naujas brolių Lavrinovičių vaizdo įrašas.
Brolių Lavrinovičių įrašas sprogdina internetą
Jame Kšištofas ir Darjušas parodė, kaip pasveikino vienas kitą su gimtadieniu.
Vaizdelyje matyti, kaip broliai neva susitinka su vienodomis puokštėmis.
„Sveikas, broliuk. Su gimtadieniu tave! Labai ilgai galvojau, ką tau palinkėti, bet prisiminiau, kad mes dvyniai, vienodi. Tai linkiu tau to paties, ko ir sau linkėčiau, broliuk“, – sakė vienas iš brolių.
Kitas netrukus pridūrė: „Ačiū, ačiū, broliuk, būk sveikas, tau irgi visko ko geriausio.“
Pasveikinę vienas kitą, broliai nuspendė apsikeisti puokštėmis, tačiau pastebėjo, kad ir jos – vienodos.
„Ai tai palauk, ką mes čia keičiamės...“ – juokavo broliai.
Šį linksmą vaizdelį socialiniame tinkle „Instagram“ peržiūrėjo jau daugiau nei 143 tūkst. internautų.