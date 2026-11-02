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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę, ką paviešino broliai Lavrinovičiai, internautai leipsta juokais: vaizdelį peržiūrėjo tūkstančiai

2026-11-02 11:17 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 11:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvę krepšininkai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minėjo ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jiems sukako 47-eri. Šia proga broliai paviešino vaizdo įrašą, kurį išvydus sunku sulaikyti juoką. 

Broliai Lavrinovičiai (nuotr. BNS, stop kadras)
GALERIJA (12)

Buvę krepšininkai Kšištofas ir Darjušas Lavrinovičiai lapkričio 1-ąją minėjo ypatingą progą – savo gimtadienį. Šiemet jiems sukako 47-eri. Šia proga broliai paviešino vaizdo įrašą, kurį išvydus sunku sulaikyti juoką. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė naujas brolių Lavrinovičių vaizdo įrašas. 

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Broliai Lavrinovičiai

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Jame Kšištofas ir Darjušas parodė, kaip pasveikino vienas kitą su gimtadieniu. 

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Vaizdelyje matyti, kaip broliai neva susitinka su vienodomis puokštėmis. 

„Sveikas, broliuk. Su gimtadieniu tave! Labai ilgai galvojau, ką tau palinkėti, bet prisiminiau, kad mes dvyniai, vienodi. Tai linkiu tau to paties, ko ir sau linkėčiau, broliuk“, – sakė vienas iš brolių. 

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Kitas netrukus pridūrė: „Ačiū, ačiū, broliuk, būk sveikas, tau irgi visko ko geriausio.“

Pasveikinę vienas kitą, broliai nuspendė apsikeisti puokštėmis, tačiau pastebėjo, kad ir jos – vienodos. 

„Ai tai palauk, ką mes čia keičiamės...“ – juokavo broliai.

Šį linksmą vaizdelį socialiniame tinkle „Instagram“ peržiūrėjo jau daugiau nei 143 tūkst. internautų. 

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