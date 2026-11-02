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Iš viešumos dingusi 37-erių Evelina Young spindi jaunatviškumu: štai kaip ji atrodo dabar

2026-11-02 09:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 09:35
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Lapkričio 1-oji pažymėjo ypatingą progą buvusios dainininkės Evelinos Young gyvenime – gimtadienį minėjusiai moteriai sukako 37-eri. Šia proga ji pasidalijo šventinėmis nuotraukomis. 

Evelina Young (nuotr. ELTA, BNS)

Lapkričio 1-oji pažymėjo ypatingą progą buvusios dainininkės Evelinos Young gyvenime – gimtadienį minėjusiai moteriai sukako 37-eri. Šia proga ji pasidalijo šventinėmis nuotraukomis. 

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Socialiniame tinkle „Instagram“ pasirodė naujas Evelinos įrašas. 

Evelinos Young gyvenime praūžė džiugi diena

Jame E. Young pozuoja su savo vyru ir augintiniu, taip pat matyti kadrai ir iš jos gimtadienio šventės.  

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E. Young pasipuošė balta, siuvinėtais ir žėrinčiais papuošimais dekoruota suknele. Prie jos derino masyvius auskarus, aukštakulnius ir aukštai surištus plaukus. Subtilus makiažas dar labiau išryškino jos bruožus.

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Prie nuotraukų E. Young pasidalijo mintimis apie savęs pažinimą ir tai, kodėl jai artima ne taisyklė „mažiau yra daugiau“, o priešingas požiūris.

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„Yra toks posakis: „Mažiau yra daugiau.“ Gyvenime jį girdėjau tiek daug kartų, kad kurį laiką iš tiesų juo tikėjau. Tačiau vienas geriausių dalykų, nutinkančių su amžiumi, yra tai, kad pradedi geriau suprasti, kas esi. O manyje tikrai nėra nieko, kas būtų „mažiau yra daugiau“.

Aš siekiu pačių beprotiškiausių svajonių. Noriu meilės, kuri nesudaužytų tavo širdies. Gyvenu Angelų mieste, kuris man primena senovinį filmą. Kalbu per garsiai. Man patinka didelės apimties šukuosenos ir išraiškingas akių kontūras. Blizgučiai, aukštakulniai ir paprasta vakarienė namuose, kurią antradienį paverčiu trijų patiekalų vakariene žvakių šviesoje.

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Kažkas kartą man pasakė, kad man nereikia taip stengtis. Spėju, jie manė, kad bandau padaryti įspūdį. Bet tokia aš esu. Ir, pasirodo, visada buvau šiek tiek per daug tam, kas vadinama „mažiau yra daugiau“, – rašė Evelina.

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